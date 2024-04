Recenze JBL Xtreme 4: Nový přenosný a voděodolný reproduktor, který se opravdu povedl

Bluetooth reproduktory se nám stávají společníky ve chvílích odpočinku i při večírcích s přáteli, ovšem dobrého zvuku při poslechu oblíbených playlistů se s nimi nemusíme vzdát ani při výletech nebo na dovolené. Zejména pro tyto příležitosti hledáme zařízení, jež v sobě spojují výhody přenositelnosti, nízké hmotnosti, dostatečného výkonu i kvalitního zvukového projevu. A právě takovým je JBL Xtreme 4, který k jmenovaným přednostem přidává ještě voděodolnost, nadprůměrnou výdrž vyměnitelné baterie, vestavěný AI algoritmus pro analýzu a optimalizaci zvuku v závislosti na prostředí a podporu Auracast umožňující propojení s dalšími kompatibilními produkty nejen od JBL. K tomu dokáže zařízení posloužit též jako powerbanka a k pohodlnému ovládání se nabízí šikovná aplikace JBL Portable dostupná na App Store i Google Play s množstvím přehledně uspořádaných funkcí, včetně stereo párování nebo pětipásmového ekvalizéru, s nímž přednes vyladíte přesně podle svých představ. Jak napovídá i sám název, není třeba se strachovat o bezpečí Xtreme 4 i v náročnějších podmínkách uprostřed přírody, což nadšení cestovatelé jistě uvítají.

Vybalení a první kroky před spuštěním

JBL Xtreme 4 se ukrývá v krabici poměrně skromných rozměrů potištěné sójovým inkoustem s praktickým madlem nahoře, a to ještě spodní část vyplňuje box s dokumentací, karabinami vybaveným popruhem a nabíječkou s kabelem o délce 150 cm. Po rozevření samotné vyjmutí usnadňuje dvojice úchytů v ochranných bočnicích, s jejichž pomocí vytáhnete reproduktor zcela jednoduše. Pak zbývá už jen odstranit textilní obal, nasunout koncovku napájecího adaptéru, případně nacvaknout pás a můžete se pustit do propojení s telefonem, tabletem či počítačem, které se spustí automaticky po zapnutí. Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, máte po ruce výrazné tlačítko se symbolem Bluetooth, které reproduktor uvede do režimu párování.

Fyzické vlastnosti

Xtreme 4 prošel změnami nejen uvnitř, ale i zvenku. Válcovitý tvar byl sice zachován, na první pohled si však lze všimnout odlišného rozložení tlačítek nahoře, kde na sebe upozorní také úchyty, které jsou stejně robustní jako karabiny, pročež se rozhodně nemusíte bát, že by se z nich reproduktor nějakým způsobem vyvlekl. Po bocích oproti předchozí generaci s výraznějším vrásněním jsou místo třech nyní čtyři ochranné plošky a vzadu vystřídal panel s krytkou konektor USB-C. Největší revoluce se však odehrála vespod, kde byly antivibrační a protiskluzové prvky nahrazeny lůžkem pro vyměnitelnou baterii. Nárůst plochy zde přinesl také větší stabilitu, riziko převrhnutí je tak nyní mnohem méně pravděpodobné. Dobře viditelný diodový proužek na přední straně pod logem signalizuje úroveň baterie, takže jste při jakékoli interakci v obraze, zda-li máte dostatek energie. Rozdíly v rozměrech jsou s výškou 149, šířkou 297 a hloubkou 141 mm oproti předchozí generaci spíše kosmetické, což platí i o nárůstu hmotnosti z 1,83 na 2,1 kg. Z barevných variant je na výběr kromě černé ještě modrá a provedení s maskovacím vzorem camo, s nímž snadno splynete s okolní přírodou.

Ovládání

Všechny ovládací prvky najdete na horní straně, kde je k dispozici 6 tlačítek ve dvou řadách. První zahrnuje známé symboly minus, trojúhelník a plus sloužící ke kontrole hlasitosti a přehrávání, včetně posunu vpřed dvojitým a vzad trojitým stisknutím play. Druhá sada vám poskytne přístup k propojení s prakticky neomezeným počtem dalších reproduktorů vybavených technologií Auracast, možnost Xtreme 4 vypnout nebo zapnout a jako poslední je zde již zmíněná ikona Bluetooth pro párování.

Aplikace JBL Portable

Velmi užitečným pomocníkem při nastavování dostupných funkcí je aplikace JBL Portable. Ta prostřednictvím srozumitelného rozhraní umožňuje kromě bezproblémového přidání, které probíhá prohledáním dostupných zařízení v dosahu, také výběr módu Party Together, s nímž zážitek z večírku umocníte bezdrátovým propojením s dalšími kompatibilními reproduktory. Nechybí přizpůsobení ekvalizace skrze 4 přednastavené presety, jmenovitě JBL Signature, Chill, Energetic a Vocal, přičemž pomocí poslední volby Custom si všech 5 pásem můžete korigovat dle svých osobních preferencí. Pokud je pro vás prioritou hlasitost společně s výdrží, pak se lze vzdát frekvenčních úprav a posunutím přepínače PlaytimeBoost do polohy zapnuto toho docílit. V oddílu označeném Stereo Group, jak napovídá název, se dvěma kusy Xtreme 4 snadno vykouzlíte prostorový zvuk, zatímco nejníže pod Product Information se nabízí příležitost prohlédnout si elektronickou verzi Průvodce rychlým startem, přejmenovat produkt, vypnout zvukovou odezvu při spuštění i vypnutí, případně zařízení uvést do továrního nastavení.

Klíčové technické údaje

Ten, jehož volbou se stane JBL Xtreme 4, se dočká s přihlédnutím na rozměry opravdu štědrého výkonu 100 W RMS, respektive 2 x 30 W ve spodní části spektra a 2 x 20 W v horní při napájení ze sítě. Mimo její dosah to pak bude i tak velmi slušných 70 W za přispění dvojice 70mm wooferů a dvou 20mm tweeterů. Frekvenční odezva udávaná výrobcem se nachází mezi 44 Hz a 20 kHz. Úctyhodných až 24 hodin playbacku, ke kterému lze využitím PlaytimeBoost připočítat ještě dalších 6, zajišťuje baterie s kapacitou 9444 mAh, k jejímuž plnému dobití postačí 3,5 hodiny. Pouhých 10 minut přísunu energie dokáže poskytnout 2 hodiny přehrávání. Díky Bluetooth ve verzi 5.3 s profily A2DP 1.3 a AVRCP 1.6 má nerušený přenos audia vynikající dosah. S odolností třídy IP67 vás nezaskočí nečekaná přeháňka a dokonce ani nehoda, při které dojde k ponoření reproduktoru do vody, přičemž nebezpečí průniku prachových částic se také nemusíte obávat.

Hodnocení a osobní zkušenosti

Nabídka produktů podobných proporcí i vnějšího vzezření je na českém trhu poměrně pestrá, ovšem zvuk, který se line z JBL Xtreme 4, je něčím výjimečným. Mne opravdu udivil. Hutné basy a frekvenčně příjemné rozložení poskytuje na zařízení svých rozměrů nebývale bohatý zážitek. Zorganizovat večírek jsem sice nestihl, ale při průběžném poslechu za různých úrovní vybuzení je výdrž baterie natolik dobrá, že než se mi podařilo dosáhnout vybití, trvalo to téměř čtyři dny, a to jsem ji použil i k dobití svého iPhonu, čímž na sebe upozorňuje další benefit – totiž že, přibalíte-li si reproduktor na cestu do přírody, pod stan nebo na chatu, můžete se kromě skvělého zvuku na něj spolehnout též jako na záložní zdroj energie.

V rámci testování jsem vyzkoušel, jak probíhá nabíjení a z 10 % se mi podařilo dosáhnout maximální kapacity za 2 hodiny a 36 minut. První čtvrthodina přinesla zvýšení o 12 %, což odpovídá téměř 3 hodinám přehrávání.

Poslední dny mi Xtreme 4 dělal společnost přes den při práci, večer v kombinaci s Apple TV na poličce a před usnutím jako prostředek poslechu oblíbených podcastů. Pomocí ekvalizéru jsem byl schopen efektivně přizpůsobit podání typu obsahu od ostřejší křivky ve tvaru písmene „U“ jako kulisu až k upřednostněným středům zvýrazňujícím srozumitelnost u mluveného slova, i když jemnější ladění bych uvítal. V kombinaci s tónovým generátorem se začíná woofer ozývat již při 41 Hz a u horní hranice jsem došel s tweeterem ke stejnému závěru k 18,6 kHz.

Pozitivně hodnotím také celkové zpracování, zejména pak řešení popruhu i úchytů, které při nošení přes rameno, nijak neruší poslech ani nevibrují, což bývá jedním z častých neduhů konkurence. Po náročném výstupu k vrcholu jistě mnohé potěší také skutečnost, že nastavitelnou sponu je možné použít jako otvírák a občerstvit tak nejen ducha, ale i tělo.

Samozřejmě jsem si neodpustil vzít tento povedený kus techniky ven, což bude pravděpodobně jedním z častých scénářů využití pro mnoho uživatelů. Zde funguje AI algoritmus přesvědčivě, když poskytuje reprodukci srovnatelnou s akusticky vlídnějším prostředím i v otevřeném prostoru.

Pokud jde o stabilitu spojení v rámci domácnosti jsem ztrátu nezaznamenal, i když jsem se všemožně snažil zacházet do skrytých koutů, sešel o patro níže a dokonce i před dům. Venku bez přítomnosti překážek signál držel i ve vzdálenosti 72 m, takže veškeré situace typu grilování, zahradní párty nebo večeru u ohně při stanování obstaráte bez problémů.

Osobně mne trochu mrzí, že se výrobce rozhodl zavrhnout 3,5mm Jack, se kterým bych si v kombinaci se svým iPhonem a předzesilovačem mohl v případě potřeby zahrát na elektrickou kytaru nebo něco podobného, na druhou stranu je otázkou, kolik lidí uvažuje v souvislosti s podobným zařízením stejným směrem. Samotné USB-C rozhodně působí estetičtěji. Naopak výhodu vyměnitelné baterie, kterou se v JBL rozhodli zakomponovat, považuji za skvělý krok. Nejenže po uplynutí její životnosti tak stačí odstranit dva šroubky vespod, zasunout nový kus a reproduktor může roky sloužit dál, ale přibalíte-li si do batohu záložní, můžete se dostat na 48, respektive až 60 hodin přehrávání.

Cena

JBL Xtreme 4 aktuálně pořídíte za 8 990 Kč. Za tuto cenovku získáte parťáka v odolném provedení, který svým hutným zvukem obohatí téměř jakoukoli akci – spokojené večery na lesní mýtině či kdekoli pod střechou po celodenním výšlapu, setkání s přáteli na zahradě i chvíle pohody doma.

Slevový kód

Pokud vás reproduktor zaujal, máme pro vás vynikající zprávu. Díky slevovému kódu XTREME4LSA15 jej můžete získat s 15% slevou.

JBL Xtreme 4 lze zakoupit zde