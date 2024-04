KiteboardTag: Díky této vychytávce už nikdy neztratíte svůj Paddleboard

Paddleboard, Kiteboard, Surf, Windsurf, to vše jsou celkem drahé záležitosti, u kterých často stačí trocha větru a jste bez nich. Právě proto je tu KiteboardTag, což je jednoduchý voděodolný obal na AirTag, který pomocí 3M samolepky připevníte na svůj board a budete mít přehled o tom, kde se nachází.

Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že uprostřed moře vám váš Paddleboard přes AirTag svoji polohu hlásit nebude, ovšem kdekoli jinde, kde jsou lidé, ano. KiteboardTag se hodí jednak proti krádeži, ale i proti již zmíněné ztrátě v důsledku povětrnostních podmínek.

Do malé schránky, která přesně obklopuje AirTag, vložíte svůj AirTag a zašroubujete ji. Díky preciznímu tisku na 3D tiskárně pak dovnitř neproniká žádná voda a vám stačí AirTag nalepit na Paddleboard nebo jakýkoli jiný board, který chcete chránit, pomocí AirTagu. Upřímně řečeno jsme používali Paddleboard asi 14 dní s touto vychytávkou v moři a 3M páska držela jako přikovaná, ovšem netroufám si odhandout, jak to bude po dvou měsících nebo pár sezónách ve slané vodě. Většina lepších Paddleboardů však má kapsičku pro příslušenství nebo věci, které si chcete vzít na „palubu“ a právě do ni můžete AirTag v tomto pouzdře umístit.

Cena obalu KiteboardTag je 19€, což rozhodně není málo a je potřeba k této částce připočítat také částku za samotný AirTag. Pokud však máte prkno za desítky tisíc korun, pak se ochrana určitě vyplatí. Na druhou stranu, při troše šikovnosti si ti, kteří mají 3D tiskárnu, dokáží podobnou věc vytisknout sami a mohou tento článek brát ne jako návod na to, aby si KiteboardTag koupili, ale aby si něco podobného vyrobili. Pokud 3D tiskárnu nemáte, můžete si KiteboardTag zakoupit přímo zde.