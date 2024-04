Recenze aplikace Demus: Česká novinka pro bezplatné streamování hudby

Poslední týden testuji aplikaci Demus na svém iPhonu a musím říci, že se mi tento počin českého vývojáře jeví jako opravdu zdařilý. Tomu se povedlo vytvořit nástroj pro streamování a poslech hudby s vizuálně poutavým a zároveň přehledným rozhraním, skrze které si snadno vytvoříte kolekce skladeb dle svých preferencí bez nutnosti vytváření jakéhokoli účtu či předplatného, aniž by váš požitek narušovalo množství otravných reklamních sdělení. Stačí jen vstoupit do App Store a do vyhledávacího pole zadat Demus.

Po otevření jste takřka okamžitě připraveni začít poslouchat obsah obří nabídky YouTube, přičemž podporováno je také procházení last.fm. Nechybí ani možnost prohlédnout si přímo uvnitř aplikace biografie interpretů obsažené na Wikipedii nebo si díky synchronizovaným textům písní s oblíbenou hvězdou zazpívat.

Rozhraní a nabídka Demus

Jakmile člověk upře pozornost na displej, je rozložení prvků dobře viditelné a srozumitelné. V průběhu používání je uživateli v záhlaví (vyjma překrytí přehrávačem) k dispozici ikona Nastavení, + a symbol se třemi vodorovnými čárkami rozbalující aktuální menu. Vespod se nachází nabídka Přidat hudbu, Skladby, Alba, Umělci a jako poslední Playlisty umožňující třídění oblíbených tracků dle nálady, stylu nebo jakýchkoli jiných vlastních kritérií.

Přidat hudbu

Po spuštění vstoupíte automaticky do sekce Přidat hudbu, což je velmi praktické. Kromě klasického vyhledávání je zde uživateli k ruce pod záložkou Populární souhrn nejnovějších vydání, zatímco klepnutím na Žebříčky v pravém horním rohu se můžete nechat inspirovat nejúspěšnějšími kusy u nás, v Anglii, Spojených státech a desítkách dalších zemí rozdělených do několika kategorií zvýrazňujících to nej pro dnešek, mezi umělci i napříč jejich tvorbou.

Přehrávač

S výběrem písně se před vámi objeví přehrávač, kde si lze zvolit, zda se zobrazí video nebo grafika, pomocí + docílit zařazení do knihovny nebo se skrze symbol třech teček rozhodnout pro další akce typu sdílení, přechod k umělci, spuštění rádia, přidání do playlistu a další. Samozřejmostí je pak posun v rámci aktuálně přehrávaného obsahu a soubor ovládacích ikon pro spuštění či pozastavení a přeskočení vpřed i vzad. Nejníže pak narazíte na sadu pěti položek zjednodušujících dostupnost nejdůležitějších operací, včetně přístupu k nadcházejícím a historii, výběru směrování signálu do jakéhokoliv audio systému podporujícího přenos přes Bluetooth nebo AirPlay, prohlížení textu k písni i jejího zahrnutí do selektovaného seznamu.

Skladby

Přesuneme-li se ke Skladbám, setkáte se zde s veškerým obsahem, který jste sem umístili prostřednictvím tlačítka +. Ten je pak možné stisknutím již zmíněné ikony se třemi čárkami vpravo nahoře třídit například podle názvu, umělce, doby vydání, délky a podobně. Pro rychlou organizaci zobrazíte podržením podnabídku, s níž je zařazení tracku k ostatním podobného charakteru o to jednodušší.

Alba

Mezi Alby najdete kromě kompletních desek, které jste z vyhledávání přidali, také obálky těch přiřazených k jednotlivým skladbám, což může velmi dobře posloužit jako inspirace k pozdějšímu rozšíření knihovny. Dlouhé stisknutí opět umožňuje provádět rychlé změny, včetně aktualizace metadat nebo odstranění z kolekce.

Umělci

Obdobným způsobem je řešen oddíl Umělci, kde pod konkrétním interpretem získáte přehled o jeho jednotlivých skladbách i kompletních albech, zatímco v horní části kromě zařazení do fronty přehrávání, playlistu a dalších úkonů se klepnutím na ikonu „i“ propracujete k informacím o interpretovi. Pakliže jste zařadili od daného oblíbence větší množství hudby (nebo mluveného slova) a potřebujete se v soupisu lépe orientovat, opět se nabízí možnost různého typu řazení.

Playlisty

Jako poslední jsou usazeny v pravém dolním rohu Playlisty, s nimiž dáte tomu, co je blízké vašemu uchu i srdci, řád a přizpůsobíte si vše vámi upřednostňovaným příležitostem, stylům, rozpoložením a podobně. Pro tento účel slouží „+“ nahoře po pravé straně, kde můžete svou sbírku pojmenovat, případně opatřit fotografií z knihovny iPhonu, přičemž bude mít Demus automaticky přístup pouze k vybraným snímkům. Stejnou cestou lze zadáním odkazu importovat existující playlist z YouTube nebo aplikace Musi. Ani tentokrát nejste ochuzeni o nabídku třídění čítající typické parametry, jako je Název, Nedávno přidané, Nedávno přehrané, Nedávno aktualizované nebo zobrazení počtu obsažených skladeb. Uvnitř jednotlivých playlistů je možné provádět nejrůznější úpravy od jejich rozšíření přes přejmenování a změnu grafiky až po kompletní odstranění.

Nastavení

Pod nastavením v levém horním rohu se vedle možnosti ohodnocení, sdílení i dalších prací vývojáře, můžete přidat ke komunitě na Telegramu, Redditu či Twitteru, ale také si vybrat jazyk, případně změnit výchozí stránku z Přidání hudby na kteroukoli z výše zmíněných položek. Opomenout ovšem nelze také například volbu automatického přehrávání, velmi užitečný časovač spánku, smazání historie hledání nebo, je-li to žádoucí, celé existující knihovny. Pakliže vás schopnosti aplikace oslovily, můžete je jednorázovým nákupem Demus Prémium za pouhých 149 Kč ještě rozšířit o barevné motivy, ikonky nebo propracované statistiky a společně s tím podpořit další vývoj.

Osobní dojmy a hodnocení

S aplikací Demus se mi pracovalo nad očekávání dobře. Velmi pružně jsem si byl schopen zformovat seznamy skladeb dle svých představ. Měl jsem tak po ruce přes den poslední novinky od svých oblíbených interpretů i zajímavé objevy alb, které mi dělaly společnost při práci, a na večer rozposlouchané creepypasty. Je na místě zmínit, že do samotného zařízení není v průběhu používání stahován žádný mediální obsah, je tedy nutné být on-line. Pro mne osobně nebyla kompletní jazyková lokalizace do češtiny, která je vzhledem k původu autora na skvělé úrovni, klíčovou vlastností, ale věřím, že většina uživatelů u nás ji nadšeně uvítá. Příjemně mne překvapila synchronizace přes iCloud, díky níž jsem tracky přidané na iPhonu mohl procházet též na iPadu a dokonce i na svém Macu mini s čipem M2. Tyto vlastnosti mne také přiměly k nákupu Demus Prémium, přičemž se už teď těším na budoucí vylepšení a novinky.

