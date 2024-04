Jednoduchý trik, jak ušetřit při nákupu Apple produktů klidně i tisíce korun

Možností ušetřit peníze pří nákupu prakticky čehokoliv nepohrdne zřejmě nikdo. O to víc potěší, že v případě Apple produktů má člověk tuto možnost doslova před nosem a dost možná jí přehlíží jen kvůli své nedůvěře k ní, případně její neznalosti. Na mysli teď přitom nemám nákupy s nejrůznějšími slevovými kódy, posílání Apple produktů ze zahraničí ani nic podobného. Bohatě si totiž vystačíte s iCloudem, o čemž jsem se nyní přesvědčil velmi dobře i já sám.

Moje práce není z hlediska náročnosti na úložiště nikterak náročná, ba právě naopak. Na psaní článků v Pages, ukládání příloh z mailů či fotek a videí pro recenze stačí s trochou nadsázky paměť na úrovni lepší kalkulačky. Jelikož však Apple produkty používám jak v práci, tak i osobním životě a mám na nich moc rád jejich propojenost, začal jsem relativně nedávno pociťovat, že mi na Macu dochází úložiště kvůli špatně nastavenému iCloudu. Tedy, jak se to vezme.

Před sto lety, když jsem si nastavoval svůj první Mac, jsem v nastavení aplikace Fotky vcelku bezmyšlenkovitě zaklikl, aby se mi do počítače stahovaly vždy rovnou originály v plné velikosti a já k nim měl plný přístup i ve chvíli, kdy jsem offline. Tehdy to pro mě problém nebyl, protože jsem měl fotek vcelku málo a navíc nezabíraly skoro nic. Nemusel jsem se tedy příliš rozmýšlet nad tím, jaké úložiště Macu zvolit – stačilo vždy to základní. Jak však plynul čas a přibývaly fotky, začal jsem narážet na to, že mi paměť v Macu poměrně rychle dochází a to i přesto, že jí před lety Apple v základu zdvojnásobil ze 128 na 256GB.

Problém se snižujícím se úložným prostorem jsem vždy vyřešil smazáním příloh z mailů a dalších „odpadků“, čímž jsem jej zpravidla na nějaký ten čas odložil. Když jsem však nyní přemýšlel, jaký MacBook Air M3 koupit coby náhradu za můj dosavadní Air M1, protože jsem si novinku při jejím recenzování dost oblíbil, říkal jsem si, že by nebylo od věci problém s úložištěm vyřešit trochu razantněji než jen občasným promazáním zbytečností. Ale co si budeme povídat, dát Applu navíc 6000 Kž za 256GB úložiště navíc se člověku, který to vlastně tak úplně nepotřebuje, prostě nechce.

Rozhodl jsem se proto vyzkoušet přenastavení fotek z iCloudu, kdy jsem na Macu přenastavil jejich synchronizaci z možnosti Stáhnout původní položky do tohoto Macu na Optimalizovat úložiště Macu, abych si vyzkoušel, jak moc mi toto řešení bude (ne)vyhovovat. Do té chvíle jsem totiž žil v domnění, že miniatury budou ve výsledku rozmazané, nepoužitelné a člověka toto nastavení určitým způsobem omezí. Nic takového se ale k mému milému překvapení nestalo. Ačkoliv se fotky v úložišti mého Macu zmenšily snad ze 100 GB na pouhých 5 GB, za poslední dva týdny, co mám toto nastavení aktivní, jsem ani jednou nepocítil, že by mě nějak limitovalo – a to ani ve chvíli, kdy jsem s Macem offline třeba někde na cestě.

Optimalizace úložiště Macu u Fotek funguje dle slov Applu naprosto jednoduše. „Fotky na iCloudu uchovávají vaše fotky a videa v původní verzi ve vysokém rozlišení. Víc místa v zařízení získáte, když zapnete volbu Optimalizovat úložiště. Pokud zapnete volbu Optimalizovat úložiště, Fotky na iCloudu budou automaticky spravovat velikost vaší knihovny na zařízení. Originály vašich fotek a videí jsou uložené na iCloudu a na zařízení se budou uchovávat jejich zmenšené verze. Knihovna se optimalizuje jen v případě, že potřebujete víc volného místa, a jako první se zmenší nejméně zobrazované fotky a videa. Původní fotky a videa si budete moct kdykoli stáhnout přes Wi-Fi nebo mobilní data,“ stojí konkrétně na jeho webu.

A právě v chytrém výběru fotek, které Apple ve vašem Macu zmenší, aby snížil jejich náročnost na úložiště, je ve výsledku hlavním kouzlem celé funkce. Jak totiž sám píše, jedná se o ty fotky, které si zobrazujete nejméně. A pokud máte nafoceno přes 11 000 fotek jako já (což určitě máte, protože i v mém okolí to má každý druhý), pak je asi jasné, že drtivou většinu z nich si člověk prohlíží když dobře, tak jednou za rok či déle. Ve výsledku vás tedy absolutně neomezí, když jí Apple zmenší, protože pravděpodobnost, že jí budete potřebovat zrovna ve chvíli, kdy jste offline a vy jí zrovna chcete stáhnout v plném rozlišení a upravit je velmi malá.

Podtrženo, sečteno – vím, že předešlé řádky rozhodně nepojednávají o ničem novém a že funkci pro optimalizaci úložiště Macu, popřípadě iPhonu či iPadu (protože i zde samozřejmě totéž funguje) mnoho z vás využívá. Možná ale některým z vás ukáží, že se této funkce (stejně jako spousty dalších funkcí iCloudu zaměřených na úsporu úložiště) skutečně není třeba jakkoliv obávat a že mít v Macu veškeré originální fotky ve ve výsledku dost možná zbytečné, tedy minimálně kvůli příplatku za úložiště Applu. Jasně, tento příplatek za hardware je kompenzován měsíčním poplatkem za iCloud, protože 5 GB zdarma vám na zálohu tisíců fotek stačit nebude. 50 GB za 25 Kč, 200 GB za 79 Kč či 2TB za 249 Kč měsíčně už však stačit bude zcela určitě – tím spíš, když lze poslední dva tarify (stejně jako 6 a 12 TB) sdílet s rodinou. A jen pro zajímavost, 6000 Kč, které byste dali za vyšší úložiště Macu, vám vystačí na předplácení 200 GB iCloudu (který lze sdílet s rodinou) po dobu téměř 76 měsíců.