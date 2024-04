Vývoj ohebného iPhonu je v problémech! Hrozí jeho odložení na neurčito

Vývoj prvního ohebného iPhonu provází velké problémy. V předešlých měsících jsme hned několikrát slyšeli o tom, že kvůli nespokojenosti s kvalitou ohebných displejů je Apple nucen stále posouvat představení novinky dál a dál, přičemž nyní se dokonce zdá, že by nemusela dorazit vůbec – tedy minimálně v dohledné době.

S informacemi o dalších vývojových problémech přišel nyní asijský portál DigiTimes, který tvrdí, že vývoj displeje pro nové iPhony, který je naprosto klíčový, je v extrémní krizi, která vede Apple dokonce k úvahám, že celý projekt pošle k ledu. Respektive, vedoucí projektu začínají čím dál tím víc nahlas hovořit o možnosti odložit vývoj na neurčito, což ve výsledku neznamená nic jiného než to, že ve vývoji Apple poleví a své síly bude věnovat jiným, v danou chvíli důležitějším projektům. To by ve výsledku neznamenalo nic jiného, že by byl ohebný iPhone odložen na druhou kolej, kvůli čemuž by se jeho vývoj extrémně zpomalil. Je proto dost dobře možné, že pokud se v brzké době nepodaří udělat ve vývoji ohebného iPhonu velký pokrok, je jeho budoucí existence v dohledné době v ohrožení.