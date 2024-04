Tato mobilní aplikace promění váš mobil v rychlostní radar!

Suverénně nejčastější příčinou dopravních nehod je podle policistů dlouhodobě nepřiměřená rychlost. Proti té se sice snaží bojovat měřením a to jak skrze přenosné, tak i stacionární radary, kdy za překročení dorazí řidiči leckdy tučná pokuta či v krajním případě přijde o řidičský průkaz, ani tato hrozba však mnohé od rychlé a leckdy nebezpečné jízdy neodradí. V budoucnu by tomu však mohlo být jinak. Na světě je totiž první mobilní aplikace, která promění mobil v rychlostní radar, což by mohlo do budoucna právě policii v boji proti rychlosti na silnicích výrazně pomoci.

Nová aplikace nese název Speedcam Anywhere, je zatím k dispozici jen pro Android a stojí za ní vývojáři z Velké Británie, kteří už před časem představili aplikaci, jenž měla sloužit pro jednoduché nahlašování různých přestupků zachycených na fotoaparát telefonu policii. Ta se sice na ostrovech nakonec využívat nezačala, jelikož zřejmě nesplňovala legislativní předpisy, nicméně dala jasně najevo, jakým směrem se může budoucnost silničního provozu a jeho kontrola ubírat.

Nový počin vývojářů funguje konkrétně tak, že na smartphone nahrajete krátké video projíždějícího auta, které je následně odesláno na servery vývojářů se speciálním AI nástrojem. Ten video rychle zanalyzuje a pomocí pokročilého algoritmu dokáže se solidní přesností určit, jak rychle daný vůz jede. Bohužel nebo bohudík, záznam nelze využít coby materiál pro policii, která by na základě něj mohla rozdávat pokuty či jiné tresty. Vývojáři by nicméně do budoucna rádi přeci jen s britským ministerstvem dopravy navázali spolupráci a data z jejich aplikace sbíraná uživateli by byla využitelná pro pokutování.

Je nicméně otázkou, nakolik je celé řešení vlastně využitelné. Mobil coby radar totiž funguje jen v případě, že se s ním jeho majitel zrovna nehýbe (tedy funguje na stejném principu jako klasické radary) a zároveň je třeba být od vozu v dostatečné vzdálenosti. Pokud jste tedy doufali, že by šlo aplikaci využít coby doplněk pro vaší palubní kameru, kdy byste přes ní zaznamenávali například předjíždějící řidiče překračující rychlost, máte smůlu. Tu byste však ve výsledku měli i tak. Aplikace je totiž k dispozici jen ve Velké Británii, přičemž s jejím rozšířením do světa se příliš nepočítá, tedy s výjimkou USA.

Možná nejzvláštnější na celé věci je však to, že za využívání této aplikace je třeba platit. Vývojáři si účtují konkrétně £14.99 buď za 100 měření v Pro módu, který by měl být celkově detailnější a kvalitnější, nebo 1000 měření v Basic módu. Ve výsledku se tedy tak úplně o samaritánskou službu, která by měla pomoci ke zklidnění dopravy ve Velké Británii nejedná.