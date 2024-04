iPhony 16 Pro opráší jednu z nejikoničtějších vlastností iPhonů 14 Pro a starších

Přestože se ještě donedávna počítalo s tím, že chystané iPhony 16 Pro budou od loňských iPhonů 15 Pro designově takřka nerozeznatelné (tedy vyjma barev), nakonec by to tak být přeci jen nemuselo. Spolehlivý leaker yeux1122 totiž přišel s tím, že chce kalifornský gigant u iPhonů 16 Pro nasadit nové povrchové opracování titanových rámečků, čímž je výrazně přiblíží designu iPhonů 14 Pro a starších. Řeč je konkrétně o lesku, na který jsme byli u rámečků řady Pro v posledních letech zvyklí a až loni jsme se s ním u iPhonů 15 Pro rozloučili.

Zatímco u iPhonů 15 Pro nasadil Apple titanové rámečky s kartáčovaným povrchem, rámečky u iPhonů 16 Pro mají být leštěny. Jejich lesk nemá sice dosahovat úrovně leštěné oceli iPhonů 14 Pro a starších, avšak oproti řadě 15 Pro má být rozdíl velmi výrazný. Rámečky telefonů by měly díky leštění působit celkově celistvějším a prémiovějším dojmem, přičemž nižší míra lesku má zase zajistit to, že rámečky nebudou příliš náchylné na poškrábání, jak tomu bylo u leštěné oceli. Zda by se jednalo jen o designový prvek, nebo by mělo nasazení leštěného titanu ještě další důvod nicméně zdroje leakera zatím neprozradily, respektive se jim to nepodařilo zjistit. A jak by se podobný upgrade líbil vám?