Apple jako katalyzátor digitální transformace: ROI až 336 %

Tisková zpráva: V roce 2024 se stávají hlavními hybateli digitální transformace trendy jako umělá inteligence, zabezpečení a ochrana soukromí, edge computing či pokročilá analýza dat. Na enterprise úrovni může být přirozeným katalyzátorem těch změn Apple, značka, kterou si veřejnost spojuje spíše s produkty pro koncové spotřebitele. Studie analytické společnosti Forrester ukazuje, že počítače Mac akcelerují výkonnostní potenciál velkých firem při splnění vysoké návratnosti investic (ROI).

„Apple hraje v enterprise oblasti významnou roli nejen v zahraničí, ale postupně proniká také do českého prostředí. A tak lze prostřednictvím jejich inovativních produktů, spolehlivého softwaru i zabezpečení podpořit digitální transformaci téměř kdekoliv. Dobře fungující ekosystém může být totiž jedním z hlavních faktorů úspěchu,” vysvětluje Jana Studničková, CEO iBusiness Thein, nejmladšího B2B autorizovaného resellera Apple v Česku a nového projektu skupiny Thein.

Ekosystém přirozeně zrychlující transformaci

Ekosystém Applu je unikátní na úrovni vzájemného propojení, bezpečnosti a uživatelské zkušenosti. Uživatelé mohou plynule přecházet mezi Macbookem, iPadem i iPhonem a samozřejmě i dalším prvky interní komunikační infrastruktury. Aplikace dostupné v App Store, jako je Slack, Microsoft 365 a Adobe Creative Cloud, je možné okamžitě a jednoduše integrovat do pracovních postupů a využít je pro rozšíření firemní automatizace i komunikace.

„Skvělým příkladem je situace, kdy jste s klientem uprostřed prezentace, do níž nahlížíte na svém MacBooku. Při tvorbě vám ale vypadly důležité informace, na které si nemůžete vzpomenout, ale máte je uloženy v aplikaci na iPhonu. Kompatibilita a propojení mezi Apple produkty zajišťuje, že okamžitě můžete přepnout mezi počítačem a telefonem, aniž by si toho klient byť na vteřinu všimnul,” komentuje Jana Studničková z iBusiness Thein a doplňuje: „Je to právě tato zdánlivě triviální schopnost, která může významně podpořit digitalizaci napříč různými segmenty firmy.“

Studie odhaluje překvapivé benefity pořízení Maců a iPhonů

Analytická společnost Forrester se věnovala dopadům nasazení technologií Apple ve velkých organizacích a vytvořila si vlastní metodologii. V poslední studii „The Total Economic Impact™ Of Mac In Enterprise: M1 Update“ se věnovala zařízením nové generace s vlastními čipy Apple M1. Na základě analýzy firem s desítkami až stovkami tisíc zaměstnanců z různých zemí identifikovala studie Forrester tyto hlavní benefity:

✅ Úspory nákladů na IT podporu: Nasazení Maců ušetří organizacím finance vynaložené na IT podporu a operační náklady. Během tříletého životního cyklu zařízení to představuje průměrně úsporu 635 dolarů na Mac při porovnání nákladů na podporu a provoz s klasickými zařízeními.

✅ Nižší celkové náklady na vlastnictví: Mac zařízení jsou v průměru o 207,75 dolaru levnější než srovnatelná alternativa, pokud jde o náklady na hardware a software. Zlepšený výkon čipu M1 také umožňuje nasadit základní zařízení pro širší skupinu zaměstnanců. To snižuje průměrné náklady na zařízení a současně poskytuje zaměstnancům větší výpočetní výkon.

✅ Zlepšení bezpečnosti: Nasazení Maců snižuje riziko bezpečnostního incidentu o 50 % na každé nasazené zařízení. Organizace považují své M1 Macy za bezpečnější, protože mají vestavěné bezpečnostní funkce, jako je automatické šifrování dat a prostředky proti malware.

✅ Zvýšená produktivita a angažovanost zaměstnanců: S M1 Macy se zlepšuje míra retence zaměstnanců o 20 % a zvyšuje jejich produktivita o 5 %. Lidé používající zařízení Apple jsou obecně spokojenější a studie také odhalila, že šetří čas díky tomu, že nemusí tolikrát restartovat a jednotlivé operace jsou rychlejší.

Náklady digitální transformace

Digitalizace je nákladný proces, a proto se studie zaměřila i na návratnost investic. Nejdůležitějším zjištěním je, že modelová organizace zaznamenala přínosy ve výši 131,4 milionu dolarů oproti nákladům 30,1 milionu dolarů během tří let, což vede k čisté současné hodnotě (NPV) 101,3 milionu dolarů a návratnosti investice (ROI) 336 %. To je překvapivě vysoké číslo, které víc než vynahradí zdánlivě vyšší pořizovací náklady.

Přesah a společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem představuje stále významnější kritérium výběru dodavatele. Apple jde v tomto směru příkladem. Je největším inovátorem v oblasti udržitelnosti mezi technologickým firmami, každý nově představený produkt Apple je výrazně ekologičtější než jeho předchůdce. Forrester v tomto ohledu potvrzuje, že provoz počítačů s novými čipy přispívá ke snížení uhlíkové stopy, protože spotřebovává méně energie než jiné PC. Apple je aktivní i ve vzdělávání, kde podporuje rozvoj IT dovedností a digitálních technologií, včetně certifikací pro vývojáře.