5 tipů a triků pro Apple Music v iOS 17.4, které určitě oceníte

Pokud v operačním systému iOS 17.4 nebo novějším použijete funkci rozpoznání přehrávané skladby, můžete rozpoznanou skladbu okamžitě přidat do některého z vašich playlistů, včetně playlistů v rámci služby Apple Music Classical. Stačí klepnout na panel s rozpoznanou skladbou, ve službě Shazam klepnout na Přidat do a poté vybrat požadovaný playlist.

Automatické přidávání skladeb do knihovny

Když najdete skladbu, kterou chcete přidat do seznamu skladeb, nebo skladbu, kterou označíte jako oblíbenou, můžete ji také automaticky zařadit do vaší hudební knihovny. To znamená, že skladbu budete mít vždy k dispozici, i když seznam skladeb odstraníte. Pro aktivaci automatického přidávání skladeb do knihovny spusťte na iPhonu Nastavení -> Hudba. Zde v sekci Knihovna aktivujte položky Přidávat skladby z playlistů a Přidávat oblíbené skladby.