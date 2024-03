Recenze Belkin BoostCharge Pro: Univerzální powerbanka pro váš iPhone i Apple Watch

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavou powerbanku Belkin BoostCharge Pro, která nám nedávno dorazila do redakce. Jaká je? Přesně to se dozvíte v následujících řádcích.

Technické specifikace

Jak jste se již dozvěděli z titulku, Belkin BoostCharge Pro je univerzální powerbanka pro nabíjení Apple Watch a iPhonu, přičemž kompatibilní jsou s ní i AirPods Pro 2. generace. Hlavním kladem tohoto produktu je pak to, že v případě nabíjení Apple Watch podporují jejich rychlonabíjení 7,5W, zatímco iPhone zvládá nabíjet powerbanka díky 20W díky USB-C výstupu. Co mě osobně oslovilo asi nejvíc, je pak to, že rychlonabíjení Apple Watch a iPhonu (budeme-li 20W přes kabel za rychlonabíjení považovat) funguje u této powerbanky i současně. Jakmile tedy člověk potřebuje svou elektroniku „dokrmit“ opravdu rychle, s tímto produktem nebude mít problém.

Co se týče kapacity této powerbanky, ta je 10 000 mAh, což by mělo podle slov výrobce stačit až na 36 hodin fungování iPhonu 14 Pro a tedy i zhruba podobnou dobu fungování nejnovějšího iPhonu 15 Pro. O stavu nabití powerbanky vás informují čtyři LED indikátory na jejím boku, kdy každý z nich značí 25 % nabití.

Cena powerbanky Belkin BoostCharge Pro se pohybuje kolem 2500 Kč.

Zpracování a design

Powerbanka je vyrobena z odolného plastu, jehož povrch je jakoby lehce pogumovaný. Její rozměry jsou velmi přívětivé – konkrétně 140,7 x 101,9 x 31,5 mm při 300 gramech. Nebojím se tedy říci, že se vám bez problému vejde do takřka jakékoliv kapsy či batohu. K dispozici je sice jen v černé barvě s bílým magnetickým pukem pro Watch, nicméně nemyslím si, že by byla právě barva problém. Černá jí totiž opravdu sluší a co víc, díky tmavému tělo na ní nebudou vidět nejrůznější šmouhy a tak podobně (respektive ne tak moc, jak by hrozilo na bílé).

Kdybych pak měl zhodnotit zpracování, s trochou nadsázky by stačilo napsat, že je to prostě Belkin. Vždyť právě tento výrobce příslušenství se dlouhodobě řadí mezi naprostou světovou špičku a jeho produkty se proto nebojí prodávat ani přímo Apple. Je to ostatně právě Belkin, který představuje světu zpravidla jako první příslušenství využitelné pro zbrusu nové softwarové funkce Apple produktů (například držáky na iPhony pro monitor či televizi, které jej promění ve webkameru). Úzká spolupráce s Applem je tu tedy jasná a proto asi nikoho nepřekvapí, že z hlediska kvality se bavíme opravdu o špičce.

Testování

Osobně jsem testoval powerbanku s iPhony 15, 15 Pro a Apple Watch 3, 6 a 9, přičemž funkčnost byla u všech testovaných zařízení bezproblémová. Start nabíjení byl vždy rychlý, nabíjení jako takové probíhalo nepřerušovaně a powerbanka se při něm an přespříliš nezahřívala. Jasně, nějaké to teplo přeci jen generuje, ale rozhodně se nejedná o žádný extrém, který by znamenal, že jí nebudete schopní udržet v ruce.

Pokud vás zajímá rychlost nabití, Apple Watch s podporou rychlonabíjení (tedy v mém případě Series 9), stačilo z 0 na 80 % nějakých 43 minut s tím, že dalších odhadem 25 minut trvalo nabití do 100 %, jelikož poslední procenta probíhají vždy pomaleji. V případě iPhonu 15 Pro jsem se z 0 na 100 % dostal i v případě současného nabíjení Apple Watch za zhruba 1 hodinu 15 minut, což taktéž hodnotím kladně. Přidanou hodnotou je pak to, že v balení powerbanky naleznete USB-C/USB-C kabel, takže se v případě vlastnictví iPhonu 15 či 15 Pro nemusíte starat vlastně ani o tohle.

USB-C port na powerbance neslouží samozřejmě jen k nabíjení elektroniky z ní, ale taktéž k nabíjení ní samotné. To trvá zhruba 2,5 hodiny, což sice není úplně málo, na druhou stranu, řešit u powerbanky dobu potřebnou pro její nabití asi příliš často nebudete.

Resumé

Hledáte-li univerzální powerbanku, se kterou zvládnete bez jakéhokoliv kompromsu rychle nabít Apple Watch či iPhone, popřípadě AirPods Pro 2 nebo i jinou elektroniku, právě jste jí našli. Belkin BoostCharge Pro je totiž v tomto směru skvělá a nebojím se jí proto doporučit.

