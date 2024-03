Bloomberg: Nové iPady Air a Pro dorazí nakonec až v květnu

Přestože někteří leakeři předpovídali příchod nových iPadů Air a Pro již na 26. březen, tabletů se nakonec dočkáme podstatně později. Nedorazí totiž ani v dubnu, jak před časem avizoval velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, ale až v květnu. Právě Gurmanovi se totiž nyní podařilo zjistit, že se Apple rozhodl představení svých dlouho očekávaných tabletů odložit.

Důvodem odkladu je podle informací Marka Gurmana speciální verze iPadOS, která není stále dokončená a kvůli které je tedy třeba s představením vyčkat. Co přesně do ní Apple chce nasadit bohužel není v současnosti vůbec jasné, nicméně vzhledem k tomu, jak klíčový dle všeho upravený software pro nové iPady je, dá se očekávat, že se o drobnosti jednat nebude, ba právě naopak. V úvahu připadá například vytvoření speciálního režimu pro maximalizaci výkonu při spuštění na výkon náročných aplikací. Tablety se totiž dočkají čipu M3, který by si podobný režim určitě zasloužil. Zda se tyto spekulace naplní ale ukáže samozřejmě až květnové představení.