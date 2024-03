Toto zásadní vylepšení iPhonů 16 Pro je již nyní prakticky jisté!

iPhony 16 (Pro) se zdají minimálně soudě dle čím dál tím většího množství úniků jako jedny z nejzajímavějších za poslední roky. Dočkat bychom se u nich totiž měli celé řady zajímavých upgradů v čele s přidáním nového bočního tlačítka, které uživatelům jejich ovládání – alespoň dle Applu – zpříjemní. Že tlačítko nesoucí zatím ve fanouškovské komunitě pracovní název Capture Button skutečně dorazí je navíc nyní již víceméně jisté. Počítají s ním totiž už i výrobci příslušenství, kteří kryty pro iPhony 16 (Pro) zejména na čínských tržištích prodávají. Právě ti mají přitom dlouhodobě jedny z nejlepších zdrojů z dodavatelského řetězce Applu. Ostatně, závisí na nich to, zda bude jejich s předstihem vyráběné příslušenství použitelné či nikoliv.

Kryt pro iPhone 16 Pro sdílel na svém účtu na sociální síti X konkrétně velmi spolehlivý leaker Sonny Dickson, který se v minulosti svými předpovědmi trefil již nesčetněkrát přímo do černého. Jak můžete na snímku v galerii níže vidět, na pravé straně telefonu (tedy straně, na které je umístěn Power Button) je poměrně hluboko pod Power Buttonem umístěno vykrojení, které bude sloužit k ovládání Capture Buttonu. Jednat by se mělo konkrétně o senzorové tlačítko s podporou tlakového ovládání, haptickou odezvou a zřejmě i dotykovým povrchem, kdy po jeho přejetí bude schopen iPhone zoomovat. Zda se tak stane či nikoliv sice nemůžeme z krytu přímo vyčíst, nicméně minimálně to, že je pro tlačítko přichystán takto odhalený otvor víceméně potvrzuje, že se o fyzickou klasiku jednat nebude. Ostatně, kdyby jednalo, pravděpodobně by jej krylo stejné krytí jako Power Button na stejném krytu výše.

Právě nový Capture Button má být podle dostupných informací i jednou z hlavních novinek řady 16 (Pro). To proto, že má uživatelům fotografování a natáčení videí výrazně zpříjemnit a to jak celkovým zrychlením aktivace fotoaparátu, tak i jeho ovládáním. Jak oblíbený ale nakonec tento prvek skutečně bude samozřejmě ukáže až čas.