Jak na Apple TV díky PureVPN sledovat streamovací služby bez jakéhokoliv omezení

Komerční sdělení: Přišlo vám, že se Apple na loňské WWDC prakticky vůbec nevěnoval operačnímu systému tvOS 17 a ten tak logicky nemohl přinést víceméně nic zajímavého? Chyba lávky! Pravdu totiž je, že se tvOS 17 dočkal dost možná jedné z nejzásadnějších novinek za poslední roky. Řeč je konkrétně o podpoře VPN aplikací pro provoz virtuálních privátních sítí. Co to pro vás znamená? A proč byste měli sáhnout konkrétně po PureVPN?

Ve výsledku dvě velmi důležité věci. Tou první je fakt, že lze s Apple TV a tvOS 17 sledovat díky podpoře VPN prakticky jakýkoliv obsah, který si jen usmyslíte. VPN totiž umožňují obejít nejrůznější blokace obsahu ze strany streamovacích služeb na základě polohy uživatele, díky čemuž si tedy půjde přehrát v České republice i to, co je určeno jen pro USA či jiné země.

Druhým velkým benefitem je pak zvýšení soukromí a celkové bezpečnosti. Virtuální privátní síť lze totiž velmi zjednodušeně popsat jako jakousi další vrstvu vašeho připojení, která vaší aktivitu na internetu před okolím skryje do pomyslného „tunelu“ a vy se tak díky tomu můžete po síti pohybovat naprosto anonymně. Vaše připojení se totiž může tvářit jako kdyby probíhalo z jiné země, což je ve výsledku klíčové právě i pro odemčení obsahu uzamčeného právě na základě polohy, o kterém se zmiňujeme výše. Jak ale najít VPN aplikaci, která má skutečně smysl?

Jedním z hlavních hráčů na tomto trhu je PureVPN, jehož služba se těší dlouhodobě ve světě velké popularitě. A při pohledu na to, co vše PureVPN zvládá, se této skutečnosti vůbec nelze divit. Aplikace PureVPN, která je právě pro Apple TV k dispozici, totiž nabízí automaticky okamžité připojení k nejrychlejšímu serveru, který je na základě vaší polohy k dispozici. To vše přitom udělá bez jakéhokoliv komplikovaného nastavení. Ve skutečností jí totiž stačí jen stisknout jedno potvrzující tlačítko v aplikaci a je hotovo. Jakmile tak učiníte, je vaše internetové připojení chráněno právě přes VPN a vy tedy máte v rukou rázem nové možnosti.

Abyste si mohli například snadno přehrávat obsah ze streamovacích služeb, který je dostupný jen v zahraničí (například v USA), můžete si v aplikaci jednoduše nastavit, že vaše připojení má probíhat přes VPN servery v USA, čímž obejdete omezení na základě polohy. Daná streamovací služba si tedy bude díky tomu „myslet“, že se připojujete ze země, ve které je streamování vámi vybraného obsahu povoleno a umožní vám jej bez problému přehrát, ať už jste kdekoliv. Nemusíte se přitom bát toho, že byste narazili si vhodný VPN server vybrat nezvládli. Na výběr je totiž z více než 6500 serverů ve více než 70 zemích a 88 lokalitách.

Dalším velkým bonusem PureVPN je fakt, že si k předplatnému, jenž je k dispozici celkem ve třech verzích, můžete dokoupit řadu dalších doplňků v čele s dedikovaným IP, možnosti přihlásit se do aplikace vícero loginy, funkci přesměrování portů (ta se hodí, když potřebujete přistupovat k zařízení/službě připojené k internetu odkudkoli na světě) a tak dále. Zkrátka a dobře, PureVPN si můžete přizpůsobit přesně dle svých potřeb a preferencí, což je rozhodně super.

V současnosti si lze PureVPN předplatit s obřími slevami, které dosahují až 84 %!Jednotlivá předplatná se pak od sebe liší funkcemi, přičemž nejkomplexnější je předplatné MAX vycházející na 3,51 Euro měsíčně s tím, že když si jej nyní předplatíte na 2 roky dopředu, dostanete k němu zdarma ještě další 4 měsíce!

PureVPN si lze předplatit zde