Recenze TCL 65C805: Perfektní televize pro milovníky filmů i videoher

V dnešní recenzi se podíváme na velmi povedenou televizi TCL 65C805. Právě ta nám totiž coby vstupenka do světa QD-MiniLED televizí z dílny TCL dorazila na otestování do redakce a jelikož jsem před nedávnem už na test dva modely od TCL měl, i tentokrát jsem si pomyslného černého Petra vytáhnul já. A upřímně, jsem za to moc rád. Jedná se totiž o technicky velmi zajímavý model za příznivou cenu. Ostatně, to vše vám potvrdí i následující řádky. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak tato vstupenka do světa QD-MiniLED televizí z dílny TCL coby druhého největšího výrobce televizí současnosti je.

Technické specifikace

Do redakce nám dorazila konkrétně 65“ verze této 4K Ultra HD televize, která díky rozlišení 4K (3840 × 2160 px) dokáže poskytnout skutečně prvotřídní obrazový zážitek. Kromě námi testované 65“ varianty jsou v nabídce nicméně i další velikosti počínaje 50“ modelem a konče 98“ gigantem. Holt, velké obrazovky jsou trendem dnešní doby a tak se nelze příliš divit, že je TCL přináší ve velkém. Samozřejmostí je zde pak podpora DVB-T2/C/S2 (H.265), díky které můžete sledovat vaše oblíbené kanály ve vysokém rozlišení i v případě, že sledujete stále „jen“ pozemní vysílání.

Displej s technologií QLED a Mini LED podsvícením společně s VA panelem zajišťuje vynikající obrazovou kvalitu a hluboké černé barvy. Co nejvyšší možné kvalitě navíc dopomáhá podpora funkcí HDR10+, HDR10 a HLG pro živé a realistické zobrazení. S možností připojení přes Bluetooth, Wi-Fi nebo LAN můžete snadno přistupovat k online službám jako je Netflix a YouTube. Mimochodem, hlavním přínosem Mini LED podsvícení je to, že díky menším LED v displeji jich může být na určité ploše vyšší množství než je standardem, což zajišťuje mimo jiné vyšší jas či rovnoměrnější podsvícení displeje. V displeji je díky tomu i více ovladatelných zón podsvícení pro vyšší kontrast a menší blooming.

Kvalitu zvuku zlepšuje technologie Dolby Atmos a chytrý ovladač s možností ovládání hlasem usnadňuje navigaci. S operačním systémem Google TV a širokou škálou konektorů včetně 4× HDMI 2.1 a 1× USB 3.0 máte přístup k nekonečnému množství obsahu. Mimochodem, hráče zcela určitě nadchne podpora 144Hz VRR, 120Hz VRR či dokonce FreeSync Premium Pro s funkcí 240Hz Game Accelerator. Tato televize je tedy perfektní nejen pro sledování filmů a seriálů, ale i hraní her – a to jak na herních konzolích, tak i při připojení k počítači. Zatímco totiž současné herní konzole zvládají maximálně 120Hz, u počítačů už 240Hz u her naleznete.

Pokud vás zajímá to, jakým stylem lze televizi umístit do interiéru, k dispozici je VESA (300 × 300 mm), která umožňuje snadnou montáž na stěnu podle vašich preferencí. A pokud příznivci věšení televizí na zeď nejste, samozřejmostí je zde stojan, díky kterému lze televizi postavit klasicky na skříňku či stolek.

Zpracování a design

Přestože píšu v předešlých řádcích o tom, že jsou modely C805 vstupenkou do světa QLED miniLED televizí od TCL, jejich cena je relativně vysoká (byť stále nižší než je tomu u konkurence). Jen pro představu, za 75“ model zaplatíte něco kolem 38 000 Kč, což je na takto technologicky vybavenou televizi s obří úhlopříčkou sice upřímně málo, tato částka jako taková ale nízká rozhodně není. Chci tím říci to, že hodnotit zpracování u produktu, který je cenou nastaven na tuto úroveň, je svým způsobem zbytečné, jelikož je dle očekávání na vynikající úrovni. Televizi jsem si prohlížel opravdu detailně ze všech úhlů a musím říci, že jsem nenarazil na místečko, které by se mi zdálo z hlediska výroby jakkoliv nedotažené a tedy i zvládnutelné lépe.

Co se pak týče designu, jeho hodnocení je ryze subjektivní a já tedy nebudu zastírat, že i to mé bude. Hned na úvod totiž musím přiznat, že jestli se mi něco u elektroniky opravdu líbí, pak jsou to úzké rámečky kolem obrazovky, díky čemuž pak vypadá obraz skoro jako kdyby „visel“ v prostoru. A přesně to TCL C805 splňuje. Horní a boční rámečky jsou totiž opravdu neuvěřitelně uzoučké a vy je tak při sledování obrazu prakticky nezaznamenáte, což vypadá opravdu efektně. Spodní rámeček je sice trošku širší a tedy i viditelný, nejedná se však o žádný extrém, který by člověka jakkoliv štval. Navíc mi přijde, že při sledování obrazu má člověk spíš tendenci vnímat horní část obrazovky než její úplný spodek a proto šíře spodního rámečku až tak nevadí. Tedy, mě osobně určitě ne.

Testování

TCL C805 jsem se snažil otestovat co možná nejkomplexněji a tak jsem jí využíval dobré dva týdny jako primární televizi v domácnosti. To znamená, že jsem k ní připojil Apple TV 4K, přes kterou sledujeme vlastně veškeré filmy, seriály a televizní vysílání, spolu s Xboxem Series X a soundbarem TCL TS9030 RayDanz, který jsem recenzoval už před takřka 3 roky. A zvukem možná i rovnou začnu. Přestože jsem většinu času používal televizi s výše zmíněným soundbarem, protože jsem na něj zkrátka zvyklý, rozhodně nemůžu říci, že by byl zvuk z jejích interních reproduktorů špatný, jelikož to opravdu není.

Právě naopak, přijde mi, že se TCL podařilo na to, jak úzká tato televize je, napěchovat do jejích útrob vskutku velkorysé audio, které zní živě, vyváženě a celkově opravdu příjemně. To přitom není standardem ani u televizí z této cenové relace. Například televize od LG mi přijdou z hlediska zvuku vyloženě slabé a bez soudnaru si jejich používání příliš představit nedokážu. Zde je tomu ale naopak, jelikož zvuk, který vám řada C805 dodá, opravdu stojí za to. Nejste-li tedy příznivci přídavných reproduktorů, zde to opravdu nebude třeba.

Co se týče sledování filmů, seriálů či televizního vysílání, vše vypadá na televizi opravdu skvěle. Naplno jí samozřejmě doceníte v případě, že si na ní pustíte ve 4K něco ze streamovacích služeb v čele s Apple TV+, jejíž obrazová kvalita mi přijde upřímně suverénně nejdál ze všech, avšak ani sledování pořadů v horší kvalitě není díky upscallingu vůbec špatné, ba právě naopak. Ještě v krátkosti se ale vrátím k Apple TV+, která ve velkém využívá Dolby Vision, jehož podpora samozřejmě u této televize nechybí. A věřte mi, že se jedná o vskutku překrásnou podívanou. Kladně hodnotím jak podání barev, tak třeba i podání černé, která sice není logicky tak kvalitní jako v případě OLED televizorů, není však od nich příliš daleko. A to říkám jako člověk, který jinak standardně OLED televizi používá, konkrétně pak model od LG.

Skvělé přitom nejsou jen barvy či rozlišení, ale taktéž jas, kontrast a tedy i HDR, které si při určitých scénách ve filmech opravdu užijete. Já si třeba v poslední době oblíbil film Šílený Max: Zběsilá cesta, který na této televizi vypadal famózně, stejně jako druhý díl Avatara či nové pojetí Planety opic. Sjet jsem stihl ale třeba i všechny díly Harryho Pottera, pro které mám jakožto fanoušek této filmové série velkou slabost a nemám problém na ně mrknout prakticky kdykoliv.

Jak už však píšu výše, není to jen o mistrovských kouscích filmařiny. Naším guilty pleasure je totiž (nadechněte se) i novácká Ulice či Výměna manželek, které za obrazově TOP seriály označit určitě nejde. Díky upscallingu však vypadají i tyto klenoty českého televizního rybníčku opravdu hezky a člověk se u jejich sledování solidně odreaguje bez přemýšlení nad horší kvalitou.

A jak se na televizi hraje? Jedna báseň. Coby majitel a zároveň fanoušek Xboxu Series X s podporou hraní ve 120fps díky HDMI 2.1 jsem si samozřejmě nemohl nechat hraní na této televizi ujít a musím říci, že jsem si jej opravdu užíval. V poslední době sedím zejména s kolegou Romanem po večerech u Call of Duty: Warzone, které vypadá na televizi právě i díky skvělému podání barev či HDR opravdu fantasticky a člověk má chvílemi až pocit, že kulty a granáty létají přímo kolem něj.

Skvěle však vypadají na této televizi i hry, u kterých je kladen na grafiku větší důraz než na samotnou akci, jako tomu je třeba právě u Warzone. Na mysli mám třeba Red Dead Redemption 2, Zaklínače 3, Assassin’s Creed Vahalla, Metro Exodus či příběhové mise v novějších Call of Duty. Právě u těchto her si člověk uvědomí, jak výjimečnou obrazovku má vlastně před očima, protože to, jakým stylem vám na ní vaše oblíbené herní tituly „rozkvetou“, to se hned tak nevidí. Upřímně, mít doma místo na konzolovou hernu, asi bych už touto dobou nereagoval na maily od TCL ohledně vrácení této testované televize, jelikož by byla přivrtaná na zdi a já se s ní odmítl rozloučit.

Resumé

Jaká tedy televize TCL C805 je? Upřímně řečeno, daleko lepší, než co bych za její cenu čekal. Přestože se testování televizí věnuji spíš okrajově, mám jich nakoukáno opravdu dost a tedy vím, jak se obrazově i zvukově v určitých cenových relacích pohybují. A právě proto se zde nebojím říci, že TCL svým modelem TCL C805 valné většině konkurenčních televizí ve stejné cenové relaci uskočilo.

Obraz, který od této QLED miniLED televize dostanete, je totiž opravdu famózní a jsem proto přesvědčen o tom, že uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Zvuková složka je taktéž velmi dobrá a soundbar proto leckdo bez problému oželí. Když k tomu všemu navíc přičtu třeba i podporu AirPlay či výše zmíněné herní režimy pro až 240Hz hraní při připojení k počítači, dostávám něco, co tu dle mého dlouho (ne-li nikdy) nebylo. TCL C805 se tedy rozhodně nebojím doporučit, ba naopak – jedná se o kousek, který stojí za každou korunu, kterou za něj utratíte.

Televize TCL řady C805 můžete zakoupit zde