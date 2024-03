4 zajímavé hry pro macOS, které nyní stáhnete zdarma

Vždycky vás bavilo čmuchat, že? Proto jste si koupili starý počítač, který jste viděli ležet mezi hromadami harampádí v garážovém výprodeji. Ani jste se neobtěžovali počítač naformátovat, než jste ho zapnuli. Byli jste zvědaví. Osobní počítač je přece prodloužením duše jiného člověka, všech jeho tajemství, projektů, interakcí. Last seen online je psychologická hororová úniková hra, která vychází z raných flashových her. Prohlédněte si soubory něčího počítače. Řešte hádanky a odhalujte tajemství, která se skrývají v počítači.

Fotogalerie Last Seen online 1 Last Seen online 2 Last Seen online 3 Last Seen online 4 Last Seen online 5 Vstoupit do galerie