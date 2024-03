Recenze KRK GoAux 4: Studiový zvuk, který si užijete kdykoliv a kdekoliv

KRK GoAux 4 jsou přenosné studiové monitory s nadprůměrně přesnou reprodukcí, Bluetooth, dostatečnou variabilitou připojení, včetně USB audio, i schopností se přizpůsobit prostředí skrze funkci Auto ARC, k čemuž výrobce kromě doprovodné výbavy v podobě brašny a praktických stojanů poskytuje také mikrofon. Přes první dojem, kterému lze podlehnout po vybalení, kdy reproduktory působí docela nenápadně, poskytují na své rozměry nebývale frekvenčně bohatý zvuk. Kromě hudebníků, tvůrců video obsahu, podcasterů nebo majitelů menších studií je ocení každý, kdo dává přednost věrnému podání s důrazem na detaily, pročež se skvěle zabydlí v sousedství jakéhokoli Macu či PC, zatímco si s nimi užijete ve spojení se svým smartphonem oblíbené tracky z Apple Music, Spotify a podobně. Já s nimi naposlouchal desítky hodin playlistů, vyzkoušel je při práci s DAW Studio One i Logic Pro a musím říct, že je opravdu těžké se od nich odtrhnout.

Obsah balení a uvedení do provozu

V nevelké černé krabici s potiskem na sebe po rozevření upozorní taška, o které již byla řeč, kde uvnitř objevíte oba reproduktory, dvojici nastavitelných stojanů, včetně upevňovacích šroubů, dále výrobce zahrnul kabel určený k napájení společně s tím k propojení levé a pravé strany, přičemž to vše doplňuje již zmíněný mikrofon, který lze pomocí svorky snadno umístit na stativ, mikrofonní stojan a podobně.

Pro uvedení do provozu toho není třeba mnoho, stačí v podstatě jen KRK GoAux 4 vytáhnout z brašny a rozhodnete-li se využít přiložené stojany (což lze rozhodně doporučit v případě, že nedisponujete jinými) je skrze oválný otvor šrouby spojit se závitem vespod každého z reproduktorů a dotáhnout, aby tak nedocházelo k případnému nežádoucímu rušení. Poté nastává čas chvíli věnovat pozornost zadní straně a zapojit naštěstí dostatečně dlouhý reprokabel o délce 4,5 m do patřičně označených konektorů na pravém i levém z monitorů.

V závislosti na tom, zda máte v úmyslu do setupu zařadit externí, popřípadě interní zvukovou kartu, nebo vám za daných okolností postačí přenos přes USB audio, zbývá připojit zdroj signálu a v podstatě máte hotovo. Budete-li chtít systém rovnou spárovat s telefonem či tabletem, poslouží k tomu první ze čtyřech tlačítek s ikonou Bluetooth a upozorněním „tap to pair“.

Fyzické vlastnosti a ovládání

Jak již zaznělo úvodem, proporčně KRK GoAux 4 pro výrobce v typické kombinaci černé a žluté s výškou 20,5, šířkou 13,6 a 14 cm do hloubky příliš velké nároky nekladou, i když se stojany potřebná plocha poněkud naroste, konkrétně o 1,7 cm, respektive 0,4 cm a nejvíce pak od nejvzdálenějšího bodu k přední straně, kde se jedná o zhruba 8 cm. Z materiálů převládá velmi odolný ABS plast, neboť se zde počítá s eventualitou častého přesouvání, pouze mřížky chránící membrány jsou kovové. S tím souvisí také velmi přijatelná hmotnost, která celkově (tedy počítaje veškeré příslušenství i s taškou) činí pouhých 4,3 kg. Rozhodně se tedy není důvod obávat přetížení stolu nebo jakékoli podobné pracovní plochy ani přílišné námahy při transportu.

Kromě 3,5mm sluchátkového Jacku, který po zasunutí reproduktory automaticky ztlumí, a vstupu pro měřící mikrofon společně s velkým multifunkčním enkodérem vpředu, jež je určen ke kontrole hlasitosti a zároveň k přechodu do režimu spánku i opětovnému zapnutí, přičemž systém uspíte podržením středu po dobu 3 sekund a probudíte jej dvojitým stisknutím, je většina konektorů soustředěna na zadní straně levého monitoru. Díky tomu nikde nic nezavazí a po umístění vše působí uspořádaně. Uživateli je k dispozici samozřejmě napájení, dále dva symetrické 6,3mm TRS, dvakrát RCA a 3,5mm stereo vstup. Ultrarychlým a efektivním řešením distribuce signálu z počítače do KRK GoAux 4 je USB typu B, kdy si vystačíte vlastně jen s odpovídajícím datovým a přiloženým propojovacím kabelem.

Vedle konektorů zde máme z ovládacích prvků 4 tlačítka, z nichž první slouží k Bluetooth párování, následující dvě pro manuální korekci nižších i vyšších frekvencí a to nejníže umístěné pak ke spuštění funkce Auto ARC. V levém spodním rohu se pak nachází ještě klasický vypínač.

Auto ARC

Rozhodnete-li se pro přizpůsobení, je postup opravdu jednoduchý. Prvním krokem je připojení mikrofonu do určeného vstupu na přední straně levého reproduktoru. Následně je třeba umístit jej do úrovně uší a ideální vzdálenosti poslechu. Poté zbývá jen chvíli podržet tlačítko Auto ARC vzadu, po kterém monitory začnou vydávat sérii 25 tónů, skrze něž upraví přednes tak, aby v rámci možností co nejefektivněji kompenzoval akustické nedostatky okolního prostředí. Tento postup je optimální zopakovat při každém přesunu, pročež je transportní brašna vybavena praktickými kapsami právě pro uschování mikrofonu i kabeláže, takže bez ohledu na to, zda dojdete k závěru, že to KRK GoAux 4 bude místo pracovny více slušet v obýváku, vybalíte je na hotelovém pokoji, nebo dokonce venku na terase či u bazénu, dočkáte se věrného zvuku.

Klíčové technické údaje

Tomu, koho KRK GoAux 4 osloví, poskytnou 100 W RMS celkového výkonu rozděleného do 33 W v basovém pásmu a 17 W ve výškovém na každý monitor, za kterým stojí dvojice 4″ sklo-amidových membrán wooferu a dva 1″ hedvábné tweetery za přispění bi-amp zesilovače třídy D. Frekvenční rozsah udávaný výrobcem se pohybuje v rozpětí 55 Hz až 22 kHz. Bezdrátový přenos audia zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.0 a ekvalizace nabízí tři pozice – flat, + 2dB a -3 db pro nízké i vysoké pásmo.

Osobní dojmy a hodnocení

Když jsem monitory vybalil, těšil jsem se na vyrovnaný zvuk, který ve vyšším spektru dokáže reprodukovat všechny jemné nuance nahrávek, ale s ohledem na osazení 4″ wooferem jsem nějakou přílišnou bohatost basové složky neočekával. GoAux 4 mne ale vyvedly z omylu, na své rozměry jsou na tom se spodními frekvencemi překvapivě dobře. Za využití tónového generátoru se začínají prosazovat již okolo 40 Hz. Celkově tak vytvářejí dojem mnohem větší soustavy. U přiložených stojanů, i když docela citelně zvýší prostorovou náročnost a ne každému musí připadat vizuálně poutavé, vítám, že neplní pouze izolační funkci od podkladu, ale jsou také výškově nastavitelné v 6 úrovních. Na stole mám místa relativně dost, takže mi naprosto vyhovovaly.

Co se týče přizpůsobení prostředí, tak Auto ARC funguje výborně. V prvních okamžicích jsem měl pocit, že se trochu ztratilo prokreslení basů, ale brzy jsem si uvědomil, že systém pouze eliminoval efekt rezonance místnosti a některých předmětů v ní. Možnost manuálního doladění EQ dovoluje si charakter zvuku přizpůsobit, takže mimo pracovního využití posluchači přinese i kýžené emoce. Kromě nástroje třeba pro střih videa, tvorbu nebo mix, se tak KRK GoAux 4 mohou stát prostředkem, s nímž si naplno užijete i oblíbená alba.

Abych jen nechválil, povrch není zcela rezistentní k otiskům, takže za předpokladu, že chcete udržet své monitory vizuálně v pořádku, přibalil bych si do brašny také šikovný hadřík k jejich otření. Rovněž by nebylo špatné, kdyby výrobce přidal k poskytovanému příslušenství také USB-B na USB-A nebo USB-C. Osobně jsem to jako problém nevnímal, ale v dnešní době je ve spoustě domácností konektor typu B spíše vzácností (možná vyjma tiskárny). Za sebe bych uvítal umístění basreflexu na přední straně, jak je to pro KRK typické, ale rozumím tomu, že z důvodu přenositelnosti je úspora na rozměrech přednější. Poslední kaňku na dokonalosti představuje z mého pohledu skutečnost, že je potřeba systém po přechodu do režimu spánku ručně probudit, pokud by se tak dělo automaticky na základě detekce přítomnosti signálu, bylo by to skvělé.

Čistě pro pořádek dodávám, že nekonečný enkodér hlasitosti funguje při spojení přes Bluetooth nezávisle na úrovni nastavené v telefonu či počítači. Samotný bezdrátový přenos je bezproblémový a má slušný dosah, i když to u monitorů pro blízký poslech není nijak zásadní, pročež se rozhodně nemusíte obávat ztráty signálu při pohybu po místnosti ani v jejím okolí. Já jsem první výkyvy zaznamenal, až přes patro a troje dveře, kdy jsem vyšel mimo dům.

Pokud jde o šíři využití, tak kromě klasického umístění vedle obrazovky počítače se mi opravdu líbí představa (přestože nijak často necestuji) že bych si KRK GoAux 4 mohl vzít třeba na výlet do hor a večer na chatě dostříhat rozpracovaný hudební projekt, zakázku na video nebo připravovaný podcast. Obecně se nabízí tyto monitory jako řešení nejen pro ty, kdo jsou stále v pohybu a tvoří, aniž by byli příliš velcí příznivci sluchátek.

Značka KRK je mezi hudebníky dobře známá a zvukové vlastnosti jejích monitorů se staly volbou mnoha tvůrců, ovšem to, že s GoAux 4 firma dokázala „zabalit“ svůj zvuk do přenosné podoby, aniž by se to podepsalo na kvalitě, se opravdu povedlo.

Cena

Pár studiových monitorů KRK GoAux 4 lze aktuálně pořídit za 10 590 Kč, což sice není zcela zanedbatelné, ovšem také se nejedná o jen tak nějaké „bedničky k počítači“, ale propracovaný audio systém, který si klade za cíl poskytnout co možná nejvěrnější podání, které s vámi půjde kdykoli a kamkoli budete potřebovat.

