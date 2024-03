Nejlepší widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu: Krevní cukr, herní kolekce a tvorba widgetů

Glucomate

Glucomate je skvělá doprovodná aplikace pro lidi, kteří zaznamenávají, sledují a monitorují svou glykémii na iPhonu, iPadu nebo hodinkách Apple Watch. Je určena lidem, kteří si nechávají své hodnoty automaticky ukládat do HealthKitu nebo si je chtějí jinak zaznamenávat ručně. S pěknými grafy, podrobným zobrazením historie, porovnáváním spánku a tréninku a aplikací pro rychlé zadávání do Apple Watch je Glucomate ideální společník pro všechny, kteří chtějí sledovat svůj krevní cukr, a to i prostřednictvím widgetů na uzamčené obrazovce iPhonu.

Aplikaci Glucomate stáhnete bezplatně zde.