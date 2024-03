Recenze Belkin BoostCharge Pro 140W GaN: Prvotřídní nabíjecí adaptér pro náročné

V dnešní recenzi se podíváme na GaN nabíječku BoostCharge Pro 140W GaN z dílny předního výrobce příslušenství Belkin. Právě ta nám totiž nedávno dorazila do redakce na testování a jelikož jí mám už nějakou dobu v zásuvce v pracovně, je na čase vás s ní seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak již název napovídá, jedná se o GaN nabíječku s maximálním výkonem 140W, který se rozkládá mezi tři USB-C PD 3.1 porty a jeden USB-A port. Co se pak týče portů jako takových, jeden USB-C dokáže nabídnout výkon 140W (samozřejmě za předpokladu, že už v nabíječce nebude zapojeno nic dalšího), další dva pak zvládají v maximu 65W. V případě USB-A je pak k dispozici maximálně 12W. Samozřejmě pak platí, že celkových 140W dokáže nabíječka rozložit mezi všechny čtyři porty naráz.

Přestože jsou GaN nabíječky na trhu již poměrně dlouho, v krátkosti jen zopakujeme, čím se liší od klasických křemíkových nabíječek. GaN je zkratka pro „Gallium Nitride“, česky nitrid galia. Jedná se o polovodičový materiál, který se používá v elektronických zařízeních, zejména pak nabíječek. Mabíječky vyrobené s využitím GaN technologie mají oproti klasickým nabíječkám vyrobeným s využitím křemíku řadu výhod. Jsou menší, efektivnější a generují méně tepla. To znamená, že dokážou nabíjet zařízení rychleji a s menšími ztrátami energie.

Fotogalerie belkin gan 1 belkin gan 2 belkin gan 3 belkin gan 4 belkin gan 5 Vstoupit do galerie

Co se pak týče dalších technických specifikací, nabíječka dokáže zaujmout například tím, že je vyrobena z recyklovaných plastových produktů a je dodávána ve 100% bezplastovém obalu. V jejím balení jsou k dispozici celkem tři vyměnitelné koncovky, díky kterým jí tak lze využít bez problému v celé řadě zemí. Přibalena je konkrétně koncovka do americké zásuvky, britské zásuvky a samozřejmě i klasické evropské. Výměna koncovky je pak otázkou několika vteřin. Stačí totiž jen stlačit nenápadné tlačítko na těle adaptéru, vysunout koncovku, zacvaknout novou a je hotovo.

Kdybych měl zhodnotit zpracování, nemohl bych hodnotit jinak než kladně. Adaptér je totiž zpracován moc pěkně a v ruce i zásuvce působí opravdu kvalitně. Co jiného ale taky od Belkinu čekat. Bavíme se přeci jen o výrobci, jehož produkty prodává ve velkém v kamenných Storech a na Online Storu i Apple, takže je asi každému jasné, že se jedná o opravdovou kvalitu.

Testování

Protože mám na pracovním stole skutečně spoustu elektroniky, která vyžaduje napájení, s testováním adaptéru jsem neměl sebemenší problém. Jeho porty jsem zaplnil konkrétně kabelem pro MacBook, HomePod mini, iPad a MagSafe nabíjecí stojánek pro iPhone, AirPods a Apple Watch. Přestože jsem měl tedy neustále vytížené čtyři porty, adaptér dodával energii naprosto spolehlivě, bez jakéhokoliv výpadku či jiného problému. Kladně hodnotím i to, že se adaptér takřka nezahřívá a nevydává ani žádné nepříjemné zvuky ve formě pištění, bzučení či čehokoliv podobného. Zkrátka a dobře, spolehlivost je zde na prvním místě. Opravdu není na co si stěžovat.

Resumé

Hodnocení nabíjecího adaptéru Belkin BoostCharge Pro 140W GaN je pro mě ve výsledku naprosto jednoduché. Adaptér totiž dělá přesně to, co má a dělá to navíc sakra dobře. Belkin mi tedy opět dokázal, že příslušenství k elektronice umí vyrábět ve výjimečné kvalitě a je na něj spoleh. Jasně, cena pohybující se kolem 3000 Kč není nejnižší, ale když si člověk uvědomí, že tato nabíječka dokáže nahradit vlastně hned čtyři adaptéry, hned se zdá tato cena přijatelnější. Pokud tedy hledáte super GaN nabíječku, právě jste jí našli.

Produkty od Belkin můžete zakoupit například zde