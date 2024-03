Apple přiznal, že Apple Watch měly jít připojit i k Androidu!

Jedním z největších omezení Apple Watch, které však ve výsledku jablíčkáře vůbec netrápí, je fakt, že nejsou kompatibilní s jiným smartphonem než iPhonem. Někteří majitelé androidích telefonů by přitom minimálně podle nejrůznějších diskuzních fór, ale i dotazů na diskuzích v eshopech o možnost je využívat právě s jejich telefonem stáli. A jak se nyní ukázalo, od svého snu zřejmě příliš daleko nebyli.

Americké ministerstvo spravedlnosti včera zveřejnilo žalobu na Apple za jeho údajné monopolní chování na tamním trhu. Jako jeden z argumentů, proč je o tom přesvědčeno, pak uvedlo právě Apple Watch, které jsou kompatibilní jen s iPhony. Pokud tedy Apple dokáže uživatele přimět ke koupi Apple Watch, pak je následně jejich případný přechod na androidí telefon daleko složitější i nákladnější, jelikož nezmění jen operační systém, ale přijdou i o kompatibilitu svých hodinek, které jsou přitom poměrně drahé.

Podle Applu však v tomto směru jiné řešení zkrátka nebylo. V reakci na žalobu ministerstva spravedlnosti se nechal slyšet, že o kompatibilitu Apple Watch s Androidem stál a to dokonce opravdu ve velkém. Najít dobré řešení, jak androidí telefony s Apple Watch propojit, hledal údajně dobré tři roky, avšak nakonec své snahy vzdal kvůli tomu, že by toto spojení přineslo velké množství technických omezení a Apple Watch by tak s androidím telefonem nespolupracovaly ani zdaleka tak dobře jako tomu je v případě Androidu. Argument ministerstva spravedlnosti je tedy dle Applu lichý. Zda ale bude soudům podobné vysvětlení stačit je velkou otázkou.