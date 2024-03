MacBooky Air lze nyní u Mobil Pohotovosti sehnat za super ceny

Komerční sdělení: Jen stěží byste ve světě notebooků hledali větší ikonu, než kterou je již dlouhé roky MacBook Air. Bez jakékoliv nadsázky se totiž jedná o jeden z nejznámějších, ne-li vůbec ten nejznámější notebook, který si lze pořídit. A to z dobrého důvodu. Výkonnostně na tom není vůbec špatně, designově je velmi povedený, nabízí překrásný displej, bezkonkurenční výdrž baterie a co víc, jeho cena není přespříliš vysoká. Nyní jej lze navíc na Mobil Pohotovosti sehnat ještě výhodněji.

Mobil Pohotovost nabízí v současnosti hned tři modelové řady MacBooků Air, konkrétně řadu s čipem M1 z roku 2020, dále pak s čipem M2 z roku 2022 a nakonec řadu s čipem M3, která je staré necelý měsíc. První dvě zmiňované řady jsou pak nyní ve slevě s tím, že díky výkupnímu bonusu 1500 Kč můžete navíc jejich cenu srazit ještě více. V případě MacBooku Air M1 se tedy můžete dostat snadno na cenu 21 989 Kč, u MacBooku Air M2 je to pak 26 389 Kč. Jak na to? Odpověď je jednoduchá. Ke koupi nového MacBooku dostanete výše zmíněný výkupní bonus 1500 Kč, který vám bude přičten k výkupní ceně vašeho starého zařízení. Díky tomu za něj tedy dostanete o 1500 Kč více a de facto tedy cenu vašeho nového MacBooku Air srazíte právě o tuto částku. Je tedy rozhodně o co stát! Skladové zásoby modelů M1 a M2 ale nejsou neomezené, takže s nákupem raději příliš neotálejte. Rozhodně se totiž vyplatí.

MacBooky Air v nabídce MP.cz naleznete zde