Tohle vás naštve! Apple v reklamě bagatelizuje jeden z největších nedostatků iPhonů

Co si představíte, když se řekne „spousta úložného prostoru“? Vsadíme se, že to budou vyšší stovky GB, případně TB úložiště. Apple je však přesvědčen, že jako „spoustu úložného prostoru“ lze brát i 128 GB, které dává jak do základních iPhonů 15, tak i do základních iPhonů 15 Pro. Co naplat, že cenovka prvního zmiňovaného začíná na 23 990 Kč a cenovka druhého dokonce na 29 990 Kč.

Fotogalerie iPhone 15 LsA 11 iPhone 15 LsA 12 iPhone 15 LsA 13 iPhone 15 LsA 14 iPhone 15 LsA 15 iPhone 15 LsA 16 iPhone 15 LsA 18 iPhone 15 LsA 17 iPhone 15 LsA 19 iPhone 15 LsA 20 iPhone 15 LsA 21 iPhone 15 LsA 22 iPhone 15 LsA 23 iPhone 15 LsA 24 iPhone 15 LsA 25 iPhone 15 LsA 26 iPhone 15 LsA 27 iPhone 15 LsA 28 Vstoupit do galerie

Právě dostatkem úložiště v iPhonech se chlubí Apple v nové reklamě s názvem Don’t Let Me Go, česky pak Nenech mě odejít. Její pojetí je sice docela vtipné, jelikož se točí kolem mazání fotek uložených v iPhonu, které si však své smazání nepřejí a ke kterému nakonec nedojde. Právě vyústění je však v kombinaci s popiskem videa svým způsobem kontroverzní. To proto, že ke smazání nedojde právě kvůli tomu, že iPhony nabízí „spoustu úložného prostoru“, jak hlásá slogan v reklamě a taktéž v popisku videa, který je doplněn informací o tom, že iPhone 15 začíná právě na 128 GB.

Právě základních 128 GB je však pro mnohé jablíčkáře dlouhodobě trnem v oku kvůli tomu, že vzhledem k ceně iPhonů by leckdo očekával už v základu úložiště minimálně dvojnásobné. Ve světě Androidu se totiž již stalo naprostým standardem nasazovat minimálně 256 GB či dokonce 512 GB a když už se přeci jen výrobce rozhodne k použití 128 GB, pak je to u telefonu, který je cenově levnější než iPhone 15. Jen pro představu, základní Samsung Galaxy S24 sice začíná taktéž na 128 GB, nicméně stojí 21 990 Kč. Za 256 GB variantu pak uživatel zaplatí 23 490 Kč, což je stále méně než kolik stojí základní iPhone 15 se 128 GB úložištěm. S24+ pak vychází v základu se 256 GB úložištěm na 27 990 Kč. Zkrátka a dobře, nová reklama budí spíše kontroverze než kladné ohlasy.