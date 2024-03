MacBooky Pro mají stále nárok na bezplatnou opravu klávesnice. Nemáte s ní problém?

Pokud máte MacBook Pro z roku 2020, který trápí problémy s takzvanou butterfly klávesnicí, pak máte ještě stále nárok na bezplatnou opravu. Musíte to však stihnout během letošního roku. Apple uznal nárok uživatelů na bezplatnou opravu klávesnice, ovšem je potřeba to stihnout do čtyř let od zakoupení počítače.

Pokud tak máte model z roku 2020, který se prodával až do listopadu 2020 máte možnost do listopadu letošního roku vyřešit bezplatnou opravu klávesnice. Předchozí modely pak již nyní nemají nárok na bezplatnou opravu. Pokud váš MacBook Pro z roku 2020 trápí jeden z následujících problémů, pak máte nárok na bezplatnou opravu.

Po stisknutí se nezobrazí písmena nebo znaky

Písmena nebo znaky se neočekávaně opakují

Klávesa nebo klávesy jsou „lepkavé“ nebo nereagují konzistentně

Opravu vám zařídí například v autorizovaném servisu ccc.sk nebo ceskyservis.cz