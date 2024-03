K přejmenování Apple ID dojde již za pár měsíců! Jak se bude nově jmenovat?

Není tomu tak dlouho, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple ID dost možná dočká v dohledné době přejmenování. Ve snaze zjednodušit orientaci v ekosystému jej má totiž kalifornský gigant přejmenovat na „Apple Account“ nebo chcete-li Apple účet, aby bylo jasnější, že se jedná o přihlašovací účet do jeho služeb a hardwarů. A jak se zdá, příliš mnoho času do přejmenování nezbývá.

Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu přišly před pár hodinami s tím, že proces přejmenování Apple ID na Apple Account započne letos v létě spolu s představením iOS 18. Tuto novinku tedy Apple dle všeho oznámí na vývojářské konferenci WWDC a to pravděpodobně veřejně na úvodní Keynote. Jedná se totiž přeci jen o relativně zásadní změnu, jelikož na název Apple ID jsou uživatelé zvyklí dlouhodobě. Jedním dechem je ale třeba dodat, že se bude jednat skutečně jen o změnu názvu. Funkčnost či využívání Apple ID jako takového se s přejmenováním samozřejmě nezmění.