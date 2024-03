Vyzkoušejte si na iPhonu umělou inteligenci Samsungu. Stačí vám webová aplikace 

Samsung v půlce ledna ukázal světu novou řadu svých vrcholných smartphonů Galaxy S24. Jedná se tak o to nejlepší, co ve světě Androidu najdete. Samsung ale nenechal všechno jen na hardwaru, hodně sází i na software. Jeho umělou inteligenci si navíc nyní můžete vyzkoušet i na svých iPhonech.

Spolu s Galaxy S24 totiž Samsung představil i svou vlastní umělou inteligenci, kterou nazývá Galaxy AI. Udal tak jistý ale poměrně jasný trend. Moderní smartphony zvládnou už prakticky vše, co od nich potřebujeme. Mají supervýkonné čipy, mají skvělé fotoaparáty, to nejrychlejší připojení. Jenže ovládáme je pořád stejně, obvykle zdlouhavě, kdy nám to rok od roku nijak neulehčují. Tedy do teď.

Galaxy AI je totiž soubor funkcí založených na umělé inteligenci, které se nám snaží ulehčit ty nejběžnější činnosti prováděné se smartphonem. Jde tedy o vyhledávání, práci s hlasem, textem i fotografiemi. Protože jsme měli možnost vyzkoušet si je přímo v řadě Galaxy S24, víme, že se jedná o poměrně ambiciózní soubor možností, který skutečně funguje. Má navíc obrovský potenciál v tom, jak do něho budou přibývat další funkce a vylepšovat se ty stávající (kdy je do těch hlasových přislíben i příchod češtiny).

Android v iPhonu? Jen tak na oko

Kde brát nové uživatele? Trh je poměrně rozebraný. Brát se dá akorát tak mezi úplně prvními majiteli smartphonů, nebo přebírat ty od konkurenčních značek a platforem. Abyste ale věděli, do čeho jdete, a abyste nekupovali zajíce v pytli, vyvinul Samsung platformu s názvem Try Galaxy. Skrze webovou stránku (či naskenováním QR níže) si tak i do svého iPhonu stáhnete webovou aplikaci, která vám ukáže možnosti nejen Androidu a jeho nadstavby One UI, ale právě i to, co všechno jde v řadě Galaxy S24 dělat s Galaxy AI.

Je to tedy simulátor prostředí, který na první pohled vypadá, jako kdybyste ve svém iPhonu skutečně měli prostředí konkurenční platformy. Najdete zde domovskou obrazovku, zásuvku s aplikacemi, prohlédnete si panel rychlého spuštění (tedy alternativu k o Ovládacímu centru) a jsou zde přítomny i aplikace Samsungu a ty vybrané Googlu. Žádná samozřejmě nepracuje s vašimi daty, jen nabízí ty defaultní k tomu, abyste s nimi bez obav pracovali a vyzkoušeli si, jaké funkce zde najdete – to i v případě nové umělé inteligenci.

Takto vypadá Try Galaxy na iPhonu Try Galaxy 1 Try Galaxy 2 Try Galaxy 3 Try Galaxy 4 Try Galaxy 5 Try Galaxy 6 Try Galaxy 7 Try Galaxy 8 Try Galaxy 9 Try Galaxy 10 Try Galaxy 11 Try Galaxy 12 Try Galaxy 13 Try Galaxy 14 Try Galaxy cover Vstoupit do galerie

Tu najdete na druhé stránce plochy ve widgetu. Je zde vše důležité. Můžete si prohlédnout prezentace modelů Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra, stejně jako se podívat, jak funguje Circle to Search, Simultánní překlad, Textový asistent, Poznámkový asistent, Asistent fotografií nebo dokonce Nightography. Stačí jen klikat na bannery a sledovat, sem tam interagovat. Vše je předdefinováno, funkčnost ale vidíte přímo na svém telefonu a z první ruky. Tento interaktivní průvodce je tak rozhodně zajímavější, jak jen sledovat nějaká videa na YouTube.

Co vlastně která AI funkce řady Galaxy S24 umí:

Simultánní překlad : Odbourává jazykové bariéry při komunikaci díky obousměrnému překladu hovorů a textových zpráv v reálném čase, přímo v nativní telefonní aplikaci.

Asistent poznámek : Umělá inteligence zde pořídí shrnutí poznámky a přehledně ji uspořádá. Z nepřehledných odstavců vzniknou úhledné odrážky, kromě toho jsou zde funkce automatického formátování, kontrola pravopisu i překlad.

Textový asistent : Upravuje jazykový styl libovolné textové zprávy podle toho, pro jaký účel je určená – od formálního úředního jazyka až po hovorovou konverzaci.

Asistent fotografií : Díky generativním úpravám lze měnit velikost a polohu objektů v záběru, případně je úplně odstranit. Návrhy úprav zase umožňují různé úpravy kompozice. Nástroj Smazání odrazů automaticky odstraní nechtěné stíny a odrazy světla.

Circle to Search with Google : Stačí udělat na displeji kroužek a rázem vám systém vyhledá cokoli, co se v něm zobrazí, aniž byste museli opouštět aktuální aplikaci.

Pár zajímavostí platformy

Try Galaxy není jen o AI, i když je logické, že nyní se snaží umělou inteligenci Samsungu řadit do popředí. Najdete zde však i náhled na Smart Switch, který vám ukáže, jak snadno lze z iPhonu na Samsung přejít. Můžete tady ale také vidět dětské prostředí Kids, které uzpůsobí rozhraní těm nejmenším, abyste se nemuseli bát jim své zařízení půjčit. Nechybí ani prezentace ohebných telefonů Samsungu.

Nemusíte se bát, že byste se přitom někde ztratili. Hned na úvod vám totiž prostředí vysvětlí, jak se ovládá. Jsou zde dokonce i pro Android typická navigační tlačítka. Aplikaci samozřejmě vždy opustíte tak, jako jakoukoli jinou, a to vytažením lišty u spodní strany displeje. Ať už o přechodu uvažujete, či nikoli, rozhodně se vyplatí vědět, jak vypadá svět mimo iOS Applu. Kdyby nic, vyzkoušením si alespoň rozšíříte své obzory a budete vědět, co konkurence už umí a u Applu na to pořád marně čekáme.

Try Galaxy vyzkoušíte zde