macOS 14.4 se nepovedl. Jablíčkáři u něj hlásí další nepříjemný problém

Ne za každý update systému si zaslouží Apple pochvalu. Krásným příkladem je ostatně i nedávno vydaný macOS Sonoma 14.4, na který si jablíčkáři poměrně ve velkém stěžují na sociálních sítích i diskuzních fórech. Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že po jeho instalaci vypověděly některým uživatelům službu USB huby, a už tu máme další stížnost.

Stále se zvětšující množství majitelů Maců poukazuje po instalaci macOS 14.4 na to, že jim zničehonic přestal fungovat tisk z tiskárny a to jak kabelový, tak i bezdrátový. Mac totiž tiskárnu buď vůbec nevidí, nebo nenabízí uživateli možnost tisk spustit, přestože je tiskárna viditelná. Bohužel, co přesně za problémem stojí není v tuto chvíli zcela jasné, avšak zdá se, že se nemožnost tisku týká zejména tiskáren z dílny HP. A jelikož se zatím jablíčkářům nepodařil objevit žádný provizorní způsob opravy, nezbývá než čekat na to, až Apple opravnou aktualizací vše opět napraví. Zda se tak stane třeba už příští týden či budeme čekat ještě déle ale ukáže až čas.