Jak umělá inteligence vylepší mobilní aplikace?

Komerční sdělení: Především v posledních dvou letech se téma umělé inteligence skloňuje snad ve všech médiích. Dozvídáme se, jaká jsou rizika používání UI, ale také jak nám může v pomoci, jak nám ulehčí život a zautomatizuje činnosti, kterými trávíme zbytečně mnoho času. Co se týče výhod, my se na umělou inteligenci díváme především z pohledu mobilních uživatelů a také vývojářů, jimž UI pomáhá nejen při práci samotné, ale samozřejmě ji stále způsoby zahrnují do aplikací.

V tomto článku se tedy zaměříme na to, co vlastně šikovnější umělá inteligence znamená v oblasti mobilních aplikací a co můžeme v dohledné době očekávat.

Zvýšení bezpečnosti

Jako první je třeba zmínit bezpečnost. Díky umělé inteligenci jsou a nadále budou algoritmy účinnější v chránění uživatele, a především jejich citlivých údajů, případně financí při transakcích. Pravdou totiž je, že lidé dnes přes mobil platí při nákupech v kamenných obchodech i všude možně na internetu. Může jít třeba o koupi softwaru nebo o převod peněz na herní účet, přičemž ne všechny společnosti ve svých aplikacích na bezpečnost zcela dbají.

Kupříkladu míra bezpečnosti může být tím, podle čeho se člověk rozhodne, u jaké společnosti z mnoha dostupných bude hrát poker, protože jen věrohodné firmy mají na svých webech a v mobilních aplikacích na iOS i Android doporučený postup poslání peněz. V minulosti to samozřejmě bylo při hraní jednodušší, když člověk přišel s penězi přímo do kasina, nicméně od nultých let popularita online pokeru stále stoupá, a s tím roste i poptávka po tom, aby byl člověk u své oblíbené společnosti v bezpečí. Právě k tomu, aby hojně stahované mobilní aplikace s online pokerem byly co nejbezpečnější, lze umělou inteligenci využít, neboť může odhalit odcizený účet díky rozpoznání hlasu či obličeje.

Příjemnější uživatelské rozhraní

Skutečnost, že je aplikace bezpečnější, samozřejmě také přispívá ke komfortu uživatelů při používání aplikace, nicméně v tomto případě hovoříme třeba o tom, že umělá inteligence se zlepšuje v rozpoznávání emočního rozpoložení uživatele. Na základě mimiky obličeje nebude mít aplikace problém zjistit, že člověka něco trápí, a tudíž mu v rámci doporučeného obsahu nabídne odpovídající způsob, jak se zabavit, přijít na jiné myšlenky nebo naopak poskytne možnost se vypovídat, pokud tedy tuto funkci aplikace má.

V tomto případě se jedná hlavně o komunikaci mezi uživatelem samotným a chatbotem, kterému právě mimika nebo tón hlasu napoví, jak má s člověkem hovořit, jaký volit slovník, a vůbec rozpoznat, zda někdo potřebuje utěšit, povzbudit, má chuť najít řešení problému nebo se chce nějak zabavit. Na základě reakcí uživatele se aplikace dále učí a příště bude vnímavější, díky čemuž poskytne člověku přesně to, co od ní v danou chvíli potřebuje.

S tímto tématem je spojena také zkušenosti, kterou asi většina z nás má, a sice že na základě našeho vyhledávání na internetu nám následně aplikace nabízí podobné nebo stejné informace, případně produkty. Někomu to může přijít nepříjemné, na druhou stranu ale mohou být tyto tipy natolik relevantní, že člověku ušetří další hledání a tedy další čas. Navíc, když člověk tipy odškrtne jako nerelevantní, rovněž umělou inteligenci učí tomu, jak k uživateli přistupovat a jak mu vycházet co nejvíce vstříc.

Užitečnost a rychlost

Pokud člověk pravidelně využívá ChatGPT, Gemini, těší se na software od Appleu anebo je vyloženě nadšencem do umělé inteligence, určitě si všímá pokroků v rychlosti a přesnosti těchto projektů pravidelně. Technologie jde prostě mílovými kroky kupředu, což může pocítit i běžný uživatel třeba díky tomu, že chatboti dodávají odpovědi i na komplikované otázky stále rychleji. Pochopitelně jsou zde ještě velké rezervy ve správnosti informací v některých oblastech, ovšem schopnost obsluhovat obrovské množství uživatelů najednou je nedocenitelná v době, kdy si každý druhý chce UI vyzkoušet.

Některé aplikace navíc jsou a budou schopny doručit ještě kvalitnější překlad z různých jazyků během chvilky. Nehovoříme tady o slovíčkách nebo krátkých větách, ale o překladu rozhovoru v reálném čase, což urychluje komunikaci, tím pádem šetří čas a příjemně boří jazykové bariéry mezi lidmi. Představa, že člověk pojede na dovolenou do země, jejímž jazykem nehovoří, ale díky aplikaci se bez obtíží domluví, je prostě lákavá, a i to pro někoho, kdo ovládá několik jazyků perfektně. Vždycky se ale najde místo, kde lidé mluví jen svým rodným jazykem, takže zbývá stará dobrá metoda domluvy rukama nohama, nebo šikovná aplikace opatřená kvalitní umělou inteligencí.

Nicméně jde hlavně o odbavení rutinních zadání, jež je nyní tak jednoduché a rychlé, že se můžeme těšit na to, s čím vším nám v budoucnu umělá inteligence pomůže a ve kterých nudných, ale nutných činnostech nás zastoupí.