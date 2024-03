Do Apple TV+ se zřejmě chystají reklamy!

Reklamy jsou něčím, co firmy coby zdroj příjmů a propagace z pochopitelných důvodů milují, u uživatelů se ale – opět z pochopitelných důvodů – zas tak velké popularitě netěší. Absence reklam je také jedním z důvodů, proč si lidé často platí nejrůznější streamovací a jiné služby,  TV+ nevyjímaje. Nejnovější personální změny v cupertinské společnosti ale vypadají jako předzvěst toho, že se možná i v  TV+ objeví reklamy.

Společnost Apple najala reklamního manažera ze společnosti NBCUniversal, protože pokračuje v budování svého údajného obchodu s videoreklamou pro Apple TV+. Již delší dobu se hovoří o tom, že Apple přidá do Apple TV+ reklamu, což by mohlo pomoci zvýšit příjmy společnosti Apple ze streamovací služby. Zdá se, že se stále pracuje na týmu, který by tuto oblast řídil. Joseph Cady, reklamní manažer společnosti NBCUniversal, podle serveru Business Insider údajně podepsal smlouvu se společností Apple. Cady, který v NBCU působil 14 let, zde dohlížel na partnerství s dalšími technologickými giganty a ještě dříve působil na pozicích v oblasti vývoje a strategie. Předpokládá se, že Cady bude spolupracovat s Winstonem Crawfordem, vedoucím globálního prodeje reklamy společnosti Apple a šéfem týmu, který podporuje Apple TV+, stejně jako s Lauren Fryovou, další manažerkou prodeje videoreklamy.

Fotogalerie Apple TV+ novinky 2024 48 Apple TV+ novinky 2024 49 Apple TV+ novinky 2024 45 Apple TV+ - FB Apple TV - FB Apple TV+ Logo fb Zdroj: Apple Vstoupit do galerie

Jedná se o další z řady podobných kroků společnosti Apple, které mají cupertinské společnosti zajistit lidi se zkušenostmi v oblasti prodeje videoreklamy a televizní reklamy. Najímání zaměstnanců společností Apple je pravděpodobně součástí většího úsilí o zavedení reklamní vrstvy do služby Apple TV+. V současné době Apple nenabízí žádnou verzi streamovací služby Apple TV+ s reklamou, u některých konkurenčních služeb se nicméně jedná o poměrně běžnou praxi. Apple má s videoreklamou určité zkušenosti. V průběhu roku 2023 prodal inzerentům určitý čas na obrazovce u některých zápasů Major League Soccer, přičemž živé televizní vysílání je slibným místem pro servírování reklamy uživatelům. Nezbývá než doufat, že pokud Apple u služby  TV+ skutečně zavede reklamu, nebude to v rámci její placené verze, ale dá přednost novému tarifu.