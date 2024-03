Sháníte levný fitness náramek se super funkcemi? Vyzkoušejte Niceboy X-fit Plus

Komerční sdělení: Sháníte fitness náramek, který by vám pomohl monitorovat vaše zdraví a zároveň by sloužil jako prodloužená ruka vašeho smartphonu skrze notifikace a tak podobně? Pokud je odpovědí na předešlou otázku „ano“, máme pro vás tip na model, který tyto věci splňuje a zároveň je k dostání za super cenu. Seznamte se s Niceboy X-fit Plus.

X-Fit Plus z dílny předního výrobce elektroniky Niceboy se stane vaším nejlepším parťákem pro fitness. Očaruje vás svým barevným 0,96″ OLED displejem a voděodolným tělem s certifikací IP67. Nabízí všechny klíčové funkce pro zdravý životní styl, jako je sledování kroků, měření srdečního tepu, počítání kalorií a další. Navíc, díky výdrži až 7 dní na jedno nabití si díky němu můžete užít svobodu bez nabíječky.

Fitness náramek X-Fit Plus monitoruje krevní tlak, srdeční tep a hladinu okysličení krve. Kromě toho sleduje počet kroků, dobu pohybu, tepovou frekvenci a spálené kalorie. Náramek vás také aktivně motivuje k pohybu a upozorní vás, pokud jste příliš dlouho neaktivní. Díky mobilní aplikaci budete mít navíc o vaší aktivitě dokonalý přehled. Můžete si prohlížet denní, týdenní, měsíční a roční statistiky všech údajů a snadno si nastavit funkce náramku podle svých potřeb.

Chytrý náramek X-Fit Plus od Niceboy vás sleduje i během spánku. V aplikaci můžete sledovat kvalitu a délku spánku a probudit se příjemně pomocí vibrací. Niceboy X-Fit Plus je také ideálním osobním asistentem, který vám nepřestane pomáhat. Spolehlivě vás probudí, zobrazí zprávy a volání, pomůže vám najít telefon, sleduje váš pohyb a ještě mnohem více. Zkrátka a dobře, tento náramek stojí rozhodně za to. O to víc potěší jeho přívětivá cena 499 Kč.

