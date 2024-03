Proč byste si měli v letadle vždy zapnout Letový režim

Je Letový režim nutnou nepříjemností, nebo jde o pouhý cestovatelský mýtus a vlastně nic nehrozí? Odhalíme, co se za ním skrývá a proč je pro nás prozatím stále nutné jej při cestování aerolinkami na mobilních telefonech používat.

Pokud jste byli alespoň párkrát pasažéry komerčního letu, jistě to znáte – jakmile dveře letadla při zavírání vydají známý zvuk „žuchnutí“ a nad hlavami začne proudit vzduch, letuška dá cestujícím pokyn, aby přepnuli své telefony do „Letového režimu“. A přestože může být nepříjemné se takto „odstřihnout“, zejména při letu, který trvá mnoho hodin, jde o nutné opatření, kterému se s ohledem na možné důsledky nemá smysl vyhýbat. Naštěstí jej do určité míry kompenzuje Wi-Fi na palubě mnoha dopravců. Tentokrát se pozastavíme nad tím, co je to vlastně Letový režim a proč ho společnosti vyžadují?

Co je Letový režim?

Letový režim (též nazývaný „režim letadlo“) je nastavení smartphonu, které dočasně pozastaví přístup k mobilnímu signálu a Wi-Fi, zatímco všechny jeho ostatní funkce zůstávají uživateli k dispozici. Na iPhonu je k němu nejrychlejší přístup přes ikonu letadla v Ovládacím centru, do kterého se dostanete přejetím prstem z pravého horního rohu dolů nebo z dolního rohu nahoru, v závislosti na stáří a modelu telefonu. Alternativou je pak vstoupit do Nastavení a pomocí prvního přepínače docílit aktivace.

Co se stane, když přepnete telefon do Letového režimu? Přestane přijímat rádiové signály, které umožňují odesílat nebo přijímat textové zprávy, uskutečňovat hovory, přistupovat k webovým stránkám, cloudovým úložištím nebo e-mailovým službám, jako je Gmail, Seznam a podobně. S již staženými textovými zprávami a dalšími uloženými informacemi však můžete nadále pracovat, přičemž se to logicky týká také uložených dokumentů, her nebo multimediálního obsahu.

Proč je režim vyžadován?

Stejně jako aviatika a aerodynamika nejsou důvody vyžadování režimu jednoduché. Laicky řečeno je však hlavním argumentem zmírnění případného rušení komunikačních a navigačních systémů letadla, jež využívají rádiové frekvence vysílané ze země. Mobilní sítě se zde mohou stát problémem pro citlivá zařízení kokpitu, neboť přistupují k různým částem spektra, u nichž potencionální přeslechy nebo rušení sousedních kanálů (ACI) představuje riziko, které přes svoji nevelkou pravděpodobnost, nechce riskovat nikdo z cestujících ani posádky.

ACI v podstatě znamená, že jeden rádiový přijímač nechtěně zachytí signál z vysílače na sousední frekvenci, čímž dojde k rušení. Představit si to lze na příkladu, kdy posloucháte analogové FM rádio v autě a nemůžete jasně slyšet skladbu, protože jste zachytili jinou stanici, která vysílá na blízkém kmitočtu. V letadle, pokud piloti navigují na složité přistání nebo nastane-li reálná nouzová situace, musí být jejich komunikační linky s pozemním řízením maximálně čisté a otevřené, což by mohl hovor z mobilního telefonu ohrozit.

Přestože se dnes běžně létá ve výšce okolo 10 až 12 km, může se negativní vliv signálů generovaných pozemními anténami a zařízeními 5G projevit v nejkritičtějším okamžiku letu, jelikož se frekvenčně pohybují velmi blízko těm používaným rádiovými výškoměry letadla. Zejména během klesání a přistání jsou tak schopny ztížit pilotní kabině rozpoznání, jak daleko je letadlo od země, což jistě nikdo nepovažuje za vítanou situaci.

A co Wi-Fi připojení nabízené na palubě?

Značná část leteckých společností dnes nabízí Wi-Fi během letu jako placenou službu. Proč tedy neruší přístroje v letadle? Klíčovým aspektem je zde skutečnost, že připojení je založeno převážně na základě satelitní komunikace, tedy nepřistupuje přímo k věžím mobilních sítí na zemi. Tudíž jste-li ochotni zaplatit – a případně se smířit s pomalou nebo nepravidelnou rychlostí – nic nestojí v cestě tomu, abyste během letu streamovali video, surfovali po internetu nebo stahovali data.

Existují lokality, kde není dovoleno uskutečňovat hovory pomocí programů VoiP, jako je Skype, WhatsApp nebo FaceTime. Zákaz takového využívání má s největší pravděpodobností co do činění s obavami z rozptylování a rušení cestujících.

Co se stane, když iPhone nepřepnete do Letového režimu?

Pokud zapomenete telefon přepnout nebo se záměrně pokusíte pravidla porušit, je šance na katastrofu mizivá, ale potencionální následky mohou být fatální. Piloti spoléhají na údaje rádiového výškoměru o přesné pozici letadla nad terénem pod ním zejména při přiblížení na přistání, kdy je velmi nízká viditelnost kvůli mlze, sněžení nebo jinak špatnému počasí, přičemž totéž platí pro stroje, které jsou schopné provádět postup automaticky, kdy proces probíhá bez řídicích vstupů od osazenstva kokpitu, neboť systém musí mít spolehlivé informace, bez kterých jsou tyto manévry za snížené viditelnosti nemožné. V podstatě nezáleží na tom, zda nařízení ignoruje jeden člověk nebo je jich více, ve výsledku stačí k tomu, aby došlo na nejhorší, i jeden chybný signál a špatná kombinace okolností.

Šetří režim letadlo baterii?

Pokud vás eventuální bezpečnostní důsledky vyhnutí se Letovému režimu nějak neodrazují, ale i za předpokladu, že berete celou věc zodpovědně, je zde ještě jeden vedlejší efekt, který lze považovat za přínos. Přijímání a vysílání bezdrátových signálů patří mezi ty faktory, jež se významným způsobem podílí na úbytku baterie smartphonu, přepnutím tedy zároveň šetříte energii, jejíž úroveň se sice liší podle zařízení, ale rozhodně ji pocítíte, takže až přistanete, budete mít větší šanci, že vystačí na zavolání vašim blízkým nebo taxíku, kontrolu e-mailu nebo vyhledání cesty do hotelu.