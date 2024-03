UPDF: 10 způsobů, jak používat tento vynikající editor PDF s umělou inteligencí

Od chvíle, kdy jsem poprvé vyzkoušel UPDF, zůstává mou výchozí aplikací pro PDF. Nástroj je velmi moderní, snadno použitelný, bohatý na funkce a dostupný pro všechny platformy. ChatGPT je k dispozici také prostřednictvím UPDF AI a může usnadnit výzkum nebo analyzovat a shrnovat dokumenty PDF.

Vstupte do světa UPDF, editoru PDF poháněného umělou inteligencí, který si s vašimi dokumenty PDF hravě poradí a ušetří vám hodiny zdlouhavé ruční práce.

V tomto článku vám ukážeme, jak získat přístup k UPDF, abyste mohli zpracovávat soubory PDF efektivněji a produktivněji než kdykoli předtím. Navíc se s vámi podělíme o 10 výkonných způsobů, jak může UPDF superrychle vylepšit vaši hru s PDF.

Nabídky UPDF

Doživotní licence UPDF Pro

UPDF AI Unlimited

UPDF Pro + AI

Nyní můžete pomocí UPDF superrychle vylepšit svou práci s PDF. Tak si to vyzkoušejte, stáhněte si nyní a získejte neuvěřitelnou 62% slevu a šanci vyhrát v listopadovém losování. Níže naleznete 10 způsobů, jak využít UPDF pro efektivní práci.

10 způsobů, jak používat UPDF

1. Efektivní úpravy souborů PDF

Představte si, že musíte zkontrolovat soubor PDF s nesprávně zarovnaným textem a obrázky. Úplně to zamotá hlavu! Ale ne, když máte k dispozici UPDF, který vám díky svému editoru PDF umožní upravovat text, odkazy, záhlaví a zápatí a mnoho dalšího. Navíc můžete svým souborům PDF přidat špetku barvy přizpůsobením pozadí!

2. Přesný převod souborů PDF

UPDF vám umožní snadno převádět soubory PDF do jiných formátů, jako jsou Word, PPT, Excel, CSV atd., nebo z nich. Navíc můžete převádět PDF do a z obrázkových formátů také. A tím to nekončí. UPDF vám také umožňuje převádět soubory PDF do souborů HTML a XML!

3. Přesné rozpoznávání OCR ve formátu PDF

Potřebujete upravovat naskenované dokumenty a obrázky? OCR v UPDF zvládne vše! Díky znalosti neuvěřitelných 38 jazyků převádí UPDF naskenované dokumenty na prohledávatelné a editovatelné soubory PDF s pozoruhodnou přesností. Navíc se můžete rozhodnout pro dvouvrstvé nebo jednovrstvé soubory PDF!

4. Plynulá prezentace souborů PDF

Představte si, že musíte v krátkém čase připravit prezentaci na důležitou schůzku s klientem. To je naprosto ohromující! Ale nezoufejte, protože prezentační režim UPDF je tu, aby zachránil situaci! Neváhejte a využijte jeho zobrazení prezentace k bezproblémové prezentaci souborů PDF.

5. Rychlé sdílení souborů PDF

Pokud pracujete na týmovém projektu, UPDF vám umožní sdílet upravené soubory PDF se spolupracovníky na několik kliknutí. Své soubory PDF můžete sdílet prostřednictvím odkazu, e-mailu nebo dokonce QR kódu!

6. Spolehlivá ochrana souborů PDF

UPDF vám umožní spolehlivě chránit a zplošťovat soubory PDF heslem, abyste je mohli sdílet se svými klienty. Navíc můžete své dokumenty dále ověřovat pomocí digitálních podpisů. Jak skvělé to je? Zamávejte tedy svým obavám na rozloučenou a přivítejte bezpečné sdílení souborů PDF!

7. UPDF AI pro rychlé zpracování souborů PDF

Potřebujete shrnout dlouhé dokumenty nebo vysvětlit složité datové grafy? Žádný problém! UPDF AI shrne a vysvětlí klíčové pojmy díky svému hlubokému porozumění textu. To však není vše; UPDF vám také umožní překládat do libovolného jazyka. Angličtina, francouzština, španělština nebo čínština? Vyberte si, na co máte chuť!

8. Efektivní komprese souborů PDF

Pokud potřebujete sdílet velké soubory PDF, ale jejich velikost vám překáží, UPDF vám je zkomprimuje během chvilky! Stačí si vybrat typ komprese až ze 4 úrovní a soubory můžete bez námahy odeslat e-mailem.

9. Rychlá organizace souborů PDF

Pokud vaše stránky PDF potřebují trochu upravit, abyste získali uspořádanější dokument, UPDF se o vás postará. Můžete například přidávat, odstraňovat, otáčet, dělit a ořezávat stránky PDF několika kliknutími. Navíc můžete stránky jednoduše přetáhnout a změnit jejich uspořádání v dokumentu.

10. UPDF Cloud pro přístupnost

V neposlední řadě vám UPDF umožňuje organizovat dokumenty pomocí cloudového úložiště, takže můžete pracovat na cestách – kdykoli a kdekoli. UPDF Cloud nabízí zdarma neuvěřitelných 10 GB cloudového úložiště pro jednotlivce a 20 GB pro podniky.

UPDF je k dispozici pro počítače Mac, Windows, iOS a Android

Všechny zde uvedené funkce se týkají verze pro stolní počítače. V mobilních aplikacích je také řada funkcí, ale ne všechny. Aplikace pro iPhone, iPad a Android jsou funkční i na cestách a pro rychlý přístup, ale editace je zábavnější na počítači, protože můžete snadněji pracovat s myší a klávesnicí.

Proč byste se měli rozhodnout pro UPDF?

Určitě! UPDF nabízí pokladnici výkonných funkcí, které vám usnadní práci s PDF.

Profesionální funkce UPDF pro úpravu PDF vyhovují nejrůznějším potřebám úpravy PDF, od komprese PDF, přes anotování, konverzi a uspořádání až po schopnost umělé inteligence shrnout, vysvětlit a přeložit složité pojmy. A to nejlepší? Všechny funkce UPDF se snadno používají a ovládají. Nemusíte být tedy technicky zdatní, abyste mohli plně využít jeho výhod!

Stále nejste přesvědčeni? Podívejte se na následující výhody používání UPDF, které možná změní váš názor.

Svěží design uživatelského rozhraní: Nebaví vás zastaralý a komplikovaný design uživatelského rozhraní? Pozdravte UPDF a jeho moderní a minimalistické rozhraní, které využívá profesionální barvy pro zvýšení produktivity vaší práce.

Jedna licence pro více platforem: S jedním prémiovým účtem nebo licencí můžete mít přístup k UPDF až na 4 platformách, včetně Mac, iOS, Windows a Android. To jsou 2 stolní počítače a 2 mobilní telefony!

Zákaznická podpora 24/6: Tým UPDF klade velký důraz na spokojenost zákazníků a nabízí zákaznickou podporu 24/6. Jakékoli stížnosti budou vyřízeny do 24 hodin v pracovních dnech, což z UPDF činí vysoce spolehlivé řešení pro zpracování PDF.

Úsporné ceny: A to nejlepší? UPDF nabízí ve srovnání se svými konkurenty nejpříznivější ceny za zpracování PDF v profesionální kvalitě.

Tak proč čekat? Přejděte na UPDF ještě dnes a sledujte, jak se vaše zpracování PDF promění díky nástroji, který je šitý na míru vašim potřebám!

Vyzkoušejte si jej zdarma

UPDF si můžete stáhnout a vyzkoušet zdarma. Plná verze pak odemkne plný přístup a soubory PDF se ukládají bez vodoznaků. UPDF nabízí úpravy PDF s podporou umělé inteligence pro zefektivnění pracovního postupu. UPDF vám nabízí vše od úprav, převodu, prezentace a zpracování OCR až po sdílení, ochranu a kompresi souborů PDF. Navíc osvěžující design uživatelského rozhraní, příznivá cena a dostupnost pro více platforem dělají z UPDF špičkovou volbu.

Tak proč čekat? Stáhněte si jej nyní a získejte exkluzivní 63% slevu a šanci vyhrát v listopadovém losování!