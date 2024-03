Předělejte váš iPhone 15 Pro na 16 Pro! Stačí k tomu tento jednoduchý trik

Přestože k oficiálnímu představení iPhonů 16 Pro dojde až za dobrého půl roku, získat jej můžete už dnes! Tedy, máte-li smysl pro humor a zároveň dobrou představivost. Jak už totiž asi víte, po designové stránce se řada 16 Pro nemá od loni představených iPhonů 15 Pro příliš lišit, přičemž jediný výraznější rozdíl by měl být mírně přepracovaný modul fotoaparátu s novým typem lemování. A právě to lze jednoduše „nasimulovat“ již nyní a tím pádem mít iPhone 16 Pro s předstihem, tedy s notnou dávkou nadsázky.

Upgrade your iPhone 15 Pro/Max to iPhone 16 Pro! 🤩

iPhone 16 Looks very innovative, what we need is just a Rubber Band. pic.twitter.com/jguQZux5TE

— Taksh Waghela (@TakmanTechnical) March 5, 2024