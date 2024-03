Nová Apple Pencil dorazí do konce března! Dorazí s ní i iPady?

Fanoušci chytrých tužek Apple Pencil pro iPady si údajně ještě do konce března přijdou na své. Tvrdí to alespoň leaker Instant Digital vystupující na čínské sociální síti Weibo, který se v minulosti svými předpovědmi již několikrát trefil.

Leaker konkrétně tvrdí, že by se mělo jednat o aktualizaci druhé generace Apple Pencil, avšak jakými přesně že by měla projít upgrady, to v tuto chvíli bohužel jasné není. Dřívější úniky nicméně naznačovaly, že se Apple svou tužku chystá vybavit například vyměnitelnými magnetickými hroty s různou tloušťkou, lesklým povrchem, kratším tělem a tak podobně. Je nicméně otázkou, zda se tak skutečně stane, jelikož i podzimní představení Apple Pencil s USB-C předcházelo mnoho velkolepých spekulací, které se však nakonec nenaplnily.

Právě v souvislosti s podzimním příchodem Apple Pencil s USB-C lze v tuto chvíli navíc říci i to, že je velkou otázkou, zda s novou Apple Pencil dorazí rovnou i nový iPad či nikoliv. Na podzim se tak totiž nestalo, takže je jasné, že Apple nemá evidentně problém s vypuštěním tužky jen pro stávající modely. Pravdou sice je, že nyní visí ve vzduchu představení nových iPadů Air a Pro, avšak loni na podzim přesně takto viselo představení nového základního iPadu, ke kterému nakonec nedošlo. Přesně z toho důvodu je proto třeba brát podobné zprávy s patřičnou rezervou.