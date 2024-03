Apple se snaží vzkřísit vývoj Apple Watch Ultra s revolučním displejem

Není tomu tak dlouho, co se fanouškovským světem Applu prohnaly nepříjemné zprávy o tom, že kalifornský gigant uložil k ledu vývoj nových Apple Watch Ultra s microLED displejem, který měl jejich zobrazovací schopnosti a celkovou využitelnost posunout na novou úroveň. Hodinky totiž měly díky němu získat jednak podstatně delší výdrž baterie, ale taktéž měly přijít s novým způsobem zobrazování obsahu, který by podle dosavadních úniků nevypadal jako „vnořený“ do hodinek, ale jako kreslený přímo na povrch jejich displeje. Právě kvůli extrémně náročné výrobě těchto displejů však měl Apple projekt odpískat s tím, že jej nyní tak úplně nelze zrealizovat. Jak se však zdá, určitá snaha o jeho udržení při životě či možná už přímo vzkříšení tu je.

Zdroje asijských portálu DigiTimes a Nikkei přišly před pár hodinami s tím, že hlavní adept na výrobu microLED displejů – společnost OSRAM LED – skutečně o tuto zakázku přišla, jelikož nebyla schopná panely vyrábět v dostatečném množství za domluvenou cenu. Chybovost výroby měla být natolik vysoká, že se výroba panelů zkrátka nevyplatila ani jedné straně, což ostatně tvrdily i zprávy z předešlých dnů. Nyní se však dozvídáme, že Apple údajně flintu do žita tak úplně nehází a skutečně zahájil námluvy s jinými společnostmi, které by se mohly potenciálně stát dodavateli těchto displejů. Zdroje výše zmíněných portálů sice potvrzují, že tato jednání zatím na úrodnou půdu nepadla, jelikož valná většina z nich, jelikož Applem oslovené firmy nejsou schopné panely vyrábět v dostatečné kvalitě i počtu, nicméně první vcelku zajímavý adept už se údajně měl objevit.

Před Applem je nyní samozřejmě velmi dlouhá cesta plná jednání ohledně případné výroby, ale taktéž testování displejů z dílny nového dodavatele, nastavování výrobních procesů a tak podobně. Je proto jasné, že výměna dodavatele displeje coby nejdůležitější části daného modelu vydání těchto Apple Watch výrazně odloží. Pozitivní je nicméně to, že projekt dle všeho alespoň v nějaké míře pokračuje a tedy se i posouvá ke svému dokončení. I malý pohyb vpřed je zkrátka za dané situace mnohem lepší než pohyb žádný.