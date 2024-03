5 rychlých a snadných tipů, jak zrychlit váš Mac

Uvolnění místa na úložišti

Pokud máte málo místa v úložišti, negativně to ovlivní váš výkon. Pokud používáte iCloud a máte ho synchronizovaný napříč všemi zařízeními, fotky a textové zprávy z iPhonu se nakonec uloží do Macu a zabírají místo. Mohlo by být užitečné iCloud na Macu vypnout. K zálohování souborů a fotografií do cloudu, aniž byste je museli ukládat do Macu, lze použít celou řadu aplikací, například Google Drive nebo Dropbox. Stahování hudby může v Macu také zabírat velké množství systémového úložiště. Velké množství úložného prostoru můžete ušetřit tím, že hudbu nebudete ukládat přímo na pevný disk Macu. Služby jako Apple Music umožňují přesunout veškerou hudbu do cloudu a odstranit hudbu z pevného disku, ale nechat ji synchronizovat ve všech zařízeních Apple předtím, než cokoli odstraníte.