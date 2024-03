Recenze pouzdra Swissten Pocket: Skvělá a praktická ochrana iPhonu

Zřejmě každý má na svém iPhonu nějakou formu ochrany. Krycí sklo a obal je dnes téměř samozřejmostí, neboť oprava iPhonu není opravdu levnou záležitostí. Co ale takhle navíc pohodlné látkové pouzdro, které vám ochrání iPhone (či jakýkoliv jiný smartphone) a poskytne úkryt pro klíče, hotovost apod. díky celkem třem kapsám? Společnost Swissten má přesně takové příslušenství v nabídce.

Obsah balení a vlastnosti

Vzhledem k typu produktu vám je asi jasné, že balení nebude nikterak záživné. Látkové pouzdro v podstatě dorazí v průhledném plastovém obalu. Jakmile jej roztrhnete, tak jej vyhodíte. Co se samotného produktu týče, jde o pouzdro, které má 3 kapsy, přičemž jedna je na suchý zip a je určena na mobil do velikosti displeje s úhlopříčkou 6,8″. Druhá je rovněž na suchý zip a hodí se spíše na nějaké drobnosti. Třetí a poslední je na klasický zip a nejlépe se hodí na karty, doklady, klíče apod. Jedná se tedy svým způsobem o jakési malé zavazadlo.

Fotogalerie látkové pouzdro Swissten (1) látkové pouzdro Swissten (2) látkové pouzdro Swissten (3) látkové pouzdro Swissten (4) látkové pouzdro Swissten (5) Vstoupit do galerie

Na každý pád primárním úkolem je ochrana vašeho smartphonu. Látka je pevná a zároveň měkká. Čili působí s nadsázkou řečeno jako jakýsi ochranný polštář. Nechci samozřejmě tvrdit, že pouzdro od Swisstenu ochrání telefon vždy, ale muselo by jít o setsakramentsky pořádnou shodu náhod, aby při běžném pádu z kapsy či z ruky došel telefon k úhoně. Vzhledem k materiálu se nemusíte bát, že by se telefon nějakým způsobem uvnitř poškrábal. Zároveň se zde nachází opravdu pevný suchý zip. Vypadnutí smartphonu z pouzdra se tedy rovněž bát nemusíte. Produkt má zároveň šňůrku a karabinu umožňující nosit pouzdro na krku, batohu, opasku nebo třeba zavěšené na ruce.

Vlastní používání

Je třeba říct, že se nejedná o produkt pro každého. Nedovedu si představit, že když vyrazím na lehko, budu do kapsy dávat toto látkové pouzdro, které nějaký objem má a objektivně se do obyčejné kapsy nevleze. Nicméně použít ho na cesty? To je zcela jiná písnička. Pro recenzi jsem si nevybral nejlepší čas, neboť se nemohu dočkat, až vyrazím na kolo či brusle. A toto látkové pouzdro mi pochopitelně bude dělat společnost. Na jakékoliv cestování či sport jde za mě o skvělého pomocníka, který vám uschová vše důležité. A co víc? Na výběr je v modré, šedé, červené a černé barvě. K dispozici je pro smartphony s maximální úhlopříčkou 6,4“ a 6,8“. Jejich cena je stejná.

Fotogalerie #2 látkové pouzdro Swissten (6) látkové pouzdro Swissten (7) látkové pouzdro Swissten (8) látkové pouzdro Swissten (9) látkové pouzdro Swissten (10) látkové pouzdro Swissten (11) látkové pouzdro Swissten (12) látkové pouzdro Swissten (13) látkové pouzdro Swissten (14) látkové pouzdro Swissten (15) látkové pouzdro Swissten (16) Vstoupit do galerie

Resumé

Chystáte-li se sportovat a víte, že budete muset mít smartphone u sebe, neváhejte. Toto látkové pouzdro od Swisstenu ale bude k užitku i těm, kteří chtějí mít iPhone či jiný smartphone v co největším bezpečí. Cena je 279 korun.

Pouzdro Swissten 6,4″

Pouzdro Swissten 6,8″