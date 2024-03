GTA: Praha ožívá! Podívejte se, jak by vypadalo ikonické GTA, kdyby se odehrávalo v Praze

Není to tak dávno, co vydal Rockstar první trailer ke GTA 6 a znovu tak rozpumpoval poprask kolem celé herní série Grand Theft Auto. Právě toho se rozhodl využít před časem i český technologický fanoušek Ondřej Svoboda, který si položil otázku, jak by asi vypadalo GTA, kdyby se odehrávalo v Praze. A jelikož žijeme v moderní době plné AI nástrojů, které jsou schopné nevídaných věcí, najít na tuto otázku odpověď mu příliš dlouho netrvalo. Pokud zajímá totéž i vás, můžete se na trailer mrknout níže ve videu.

Video, které můžete vidět výše, je konkrétně kombinací pěti AI nástrojů. Obrázky byly vytvořeny přes Midjourney a rozpohybovány přes Runway ML, o dabing se pak postaral EleveneLabs a D-ID , přičemž Suno AI pak zakomponovalo do traileru hudbu. Výsledek jako takový má sice zejména v animacích určité mouchy, představu o tom, jak by vypadalo Grand Theft Auto (nebo „Garážovaný Trabant Asi“, jak sám autor zkratku GTA překládá) poskytuje opravdu solidní a leckdo by si proto určitě podobnou verzi této ikonické videohry zahrál. Bohužel, vývojáři ze studia Rockstar ve své herní sérii ještě nikdy území fiktivních Spojených států neopustili a tak bychom raději příliš neočekávali, že se z jejich dílny někdy v budoucnu podobného počinu dočkáme.