Recenze FIXED Tag Card: Tohle prostě chcete mít v peněžence

Přijde mi to, jako by to bylo včera, když Apple skrze tiskovou zprávu světu oznámil, že otevírá svou lokalizační síť Najít lokátorům třetích stran, které tak přes ní bude možné sledovat. Tehdy se jednalo o předzvěst příchodu AirTagů a já si už tehdy říkal, že bude extrémně zajímavé sledovat, s čím vším začlenitelným právě do Apple Najít výrobci příslušenství přijdou. Upřímně, trvalo dost dlouho, než se začaly na trhu objevovat skutečně zajímavé „vlaštovky“, které bylo možné přes Najít sledovat. Kromě lokátorů se jednalo třeba o batohy, speciální organizéry klíčů a tak podobně. V posledních měsících se pak derou do popředí chytré karty, přes které lze velmi efektivně i efektně sledovat polohu vašich peněženek. A jelikož je právě toto využití Najít v mých očích jedním z nejlepších, protože AirTag do peněženky úplně „cpát“ nechci, velmi mě potěšilo, když nám do redakce zaslal FIXED svou Tag Card fungující s Apple Najít k otestování. Jaká tedy tato žhavá novinka z jeho dílny je?

Technické specifikace

Jak již zaznělo výše, FIXED Tag Card je chytrá karta, kterou lze sledovat přes jablečnou síť Najít, pro jejíž využití je ostatně i certifikována. Veškerá komunikace o poloze Tag Card je díky její plné kompatibilitě s Najít šifrována, takže se nemusíte bát toho, že by byla její komunikace s Apple zařízeními jakkoliv „odchytitelná“. Robustní však není jen její zabezpečení, ale zpracování – tedy alespoň z hlediska odolnosti. Karta totiž disponuje odolností IP67 proti prachu a vodě, takže se nemusíte bát, že by jí déšť či používání v prašném prostředí vyřadilo z provozu. Karta jako taková je vyrobena z na omak odolného matného plastu, přičemž k dostání je v modré, červené a černé variantě. Co se pak týče jejích rozměrů, ty jsou 85 x 54 mm, což jsou mimochodem standardizované rozměry platebních karet. Tloušťka tohoto produktu je pak 2,6 mm, což je sice o malinko více než je tloušťka klasických karet, avšak ve srovnání s tloušťkou 8 mm AirTagu (jedná se o oficiální údaj udávaný Applem) se bavíme o vskutku útlém parťákovi do vaší peněženky. Nemusíte se tedy bát, že by vám v ní vytvořil nevzhledný hrb.

Stejně jako AirTag, i FIXED Tag Card o sobě dokáže dát vědět skrze zabudovaný reproduktor v případě, že si budete chtít například svou peněženku „prozvonit“ při jejím hledání v dosahu telefonu či jiného Apple zařízení. Reproduktor jako takový je poměrně hlasitý a myslím si tedy, že přeslechnout jej je prakticky nemožné. Co se mi však z technologického hlediska líbí na Tag Card možná nejvíce (samozřejmě mimo to, že je začlenitelná do Apple Najít), je to, že podporuje bezdrátové nabíjení. Na jedno nabití by měla dle výrobce vydržet tři měsíce a jakmile jí „šťáva“ dojde, jednoduše stačí položit na klasickou Qi bezdrátovou nabíječku, dobít jí stejně jako telefon a máte na dalšího čtvrt roku klid.

Právě podpora bezdrátového nabíjení mi přitom přijde u takto úzkého zařízení jako něco fascinujícího (byť samozřejmě uznávám, že ne výjimečného). V živé paměti mám totiž dobu, kdy jsme celí nedočkaví psali na Letem světem Applem články o tom, že se již brzy dočkají první iPhony podpory bezdrátového nabíjení. Tehdy se psal rok 2017, bezdrátové nabíjení dostaly iPhony 8 (Plus) a X a pro nás jakožto fanoušky Applu se jednalo de facto o vstup do nové éry. A já si tehdy fakt nedokázal představit, že bych za sedm let mohl v ruce držet zařízení jen o něco širší než je má platební karta či občanka, které budu jednak moci sledovat přes Najít a jednak jej bezdrátově nabít, jakmile se vybije. Holt, technologický pokrok nezastavíš a já si i díky FIXED Tag Card opět uvědomil, jak mě fascinuje.

Zpracování a design

Přestože se jedná o produkt, který člověk strčí do peněženky či jinam a vytáhne jej z ní za čtvrt roku kvůli nabití, je vidět, že si dal na jeho zpracování i vzhledu FIXED záležet. Minimalistická grafika na jeho přední straně spolu s logem výrobce a X na zadní straně, které je zároveň ukazatelem středu cívky pro bezdrátové nabíjení se totiž musí líbit snad každému. Zpracování jako takové mi pak přijde též na velmi dobré úrovni, nebo možná jinak – je prostě přesně takové, jaké chcete, aby bylo. Matný plast, který rozhodně nepůsobí levným dojmem, v kombinaci s precizně opracovanými hranami či příjemně stisknutelným tlačítkem, které slouží pro spárování karty s iPhonem zkrátka baví. Mě osobně tedy určitě.

Fotogalerie fixed tag card 1 fixed tag card 2 fixed tag card 3 fixed tag card 4 Vstoupit do galerie

Testování

Jakmile si FIXED Tag Card rozbalíte, je před vámi proces spárování se sítí Najít. Jedná se naštěstí o naprostou hračku, kterou vlastně ani nejde pokazit. Stačí totiž jen to, abyste na svém iPhonu otevřeli aplikaci Najít, v ní následně přešli do sekce Předměty, zde zvolili Přidat jiný předmět a poté na kartě stiskli a chvíli podrželi jediné tlačítko, co na ní je. Jakmile se karta rozpípá, zaktivuje se proces párování, který stačí na iPhonu „odklikat“ a je hotovo. Jakmile tak učiníte, karta je propojena s vaším Apple ID a její sledování může začít.

Pokud vás pak zajímá funkčnost jako taková, ta je vlastně úplně stejná jako u AirTagu. Karta tedy dokáže komunikovat s vaším zařízením a tím o sobě dávat vědět právě přes Najít. Stejně tak si u ní můžete nastavit upozornění při zapomenutí, které vám na iPhonu vyskočí v případě, že se od karty vzdálíte, dále jí lze označit za ztracenou (tedy vám bude oznámena poloha po nálezu a cizí uživatelé si budou moci zobrazit zprávu, kterou do karty „pošlete“) a naposledy je tu i možnost jejího sdílení s někým jiným. Samozřejmostí je zde pak i to, že vaše okolí upozorní jeho iPhone na to, že ho sleduje cizí karta, pokud by se Tag Card s danou osobou pohyboval bez vaší přítomnosti a tak podobně. Zkrátka a dobře, bavíme se skutečně jen o „rozpláclém“ AirTagu, kterému chybí jediná věc – čip U1. Zapomeňte tedy na možnost místního hledání, kdy by vás iPhone navigoval pomocí šipek k místu, kde karta leží. Osobně si ale myslím, že zrovna tato funkce je to nejmenší, co je u lokalizátoru třeba.

Fotogalerie #2 fixed tag card 5 fixed tag card 6 fixed tag card 7 fixed tag card 8 fixed tag card 9 Vstoupit do galerie

Jak již zaznělo výše, sledování polohy probíhá buď přes váš iPhone či jiné Apple zařízení v případě, že jste v blízkosti karty, nebo přes cizí Apple produkty, přes které o sobě dokáže dát karta vědět do sítě Najít. Ve druhém případě samozřejmě závisí na tom, jak často přijde karta s cizím Apple produktem do blízkého kontaktu. Obnovování polohy tedy může být záležitostí jednotek minut, ale taktéž klidně hodin, budete-li se pohybovat na místech, která nejsou úplně Apple friendly a moc lidí s „jablíčky“ se na nich nepohybuje.

Pokud vás pak zajímá, jak nejlépe kartu využít, odpověď je svým způsobem jednoduchá – jednoduše tak, jak se vám to hodí! Právě tvar karty totiž přímo vybízí k nenápadnému začlenění tohoto lokátoru i na místa, která nejsou pro klasické AirTagy vyloženě ideální. Pokud si tedy například rádi přes Najít sledujete auto, přímo se nabízí vložit jej třeba pod potah autosedaček a tak podobně, kam nenápadně „zapadne“ a potenciální zloděj jej nebude mít šanci najít. A takovýchto schovávaček naleznete ve svém okolí spousty – stačí se zamyslet.

Resumé

Jak tedy FIXED Tag Card závěrem po pár dnech testování zhodnotit? Jako produkt, který prostě chcete mít v peněžence, ale i jinde. Spolehlivost tohoto karetního lokátoru je doslova skvělá, design perfektní a využitelnost široká. Cena 899 Kč za kus sice není nejnižší, ale je třeba brát v potaz, že se bavíme o certifikovaném lokátoru, který dokáže takřka 100% zastoupit AirTag na místech, která jsou pro něj doposud nehostinná. Tento gadget se tedy nebojím doporučit.

Slevový kód

Výše zmíněná cena 899 Kč přitom nemusí být pro 5 z vás finální. Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí se nám totiž podařilo domluvit slevový kód, který cenu této karty srazí na příjemných 599 Kč. Stačí, abyste do pole pro slevový kód uvedli „findmyfixed“ a sleva je vaše. Jak však píšeme výše, využití tohoto kódu je množstevně omezeno a tedy kdo dřív přijde, ten si slevu užije.

FIXED Tag Card můžete zakoupit zde