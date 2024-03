Apple FineWoven kryty jsou tak špatné, že už před nimi varuje i Amazon

FineWoven příslušenství ve formě krytů pro iPhony 15 (Pro), klíčenek pro AirTagy a řemínků pro Apple Watch se Applu vůbec nepovedlo. Jablíčkáři si na jeho kvalitu stěžují prakticky od prvních dní prodejů, přičemž mnozí z nich volají po tom, aby se s tímto speciálně vyvinutým syntetickým materiálem Apple letos rozloučil a vrátil se ke kůži a to klidně i ve formě náhražky. Zda se tak stane či nikoliv se sice dozvíme nejdříve v září, překvapivé by to však rozhodně nebylo. Vždyť i Amazon, na kterém má Apple otevřený vlastní obchod, již začal před FineWoven příslušenstvím varovat.

Zákazníci Amazonu začali v posledních hodinách na sociálních sítích upozorňovat na to, že při nákupu FineWoven krytů je nyní obchod v košíku informuje o tom, že se chystají koupit často vracený produkt a tedy jim jinými slovy naznačuje, ať si nákup raději ještě pořádně rozmyslí a pročtou si před ním zákaznické recenze. Je to vůbec poprvé v historii Applu, kdy se něco takového děje a my pevně doufáme, že i naposledy. Přeci jen, pro Apple se jedná o naprosto strašlivou reklamu, která jen potvrzuje, že sázka na FineWoven byla špatná. Některým uživatelům sice toto příslušenství vyhovuje, drtivá většina je s ním však evidentně velmi nespokojená. A jak vnímáte tento materiál vy?