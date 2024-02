Výrazně vylepšený Apple Vision Pro dorazí nejdřív za tři roky

Pokud patříte mezi tu sortu uživatelů, které nechává první generace jakéhokoliv produktu chladnými, jelikož čekají na druhou a podstatně odladěnější verzi, minimálně v případě Apple Vision Pro vás čeká opravdu dlouhé čekání. Vyplývá to alespoň z informací velmi přesného analytika Ming-Chi Kua, který se o ně podělil teprve před pár hodinami ve výzkumné zprávě.

Podle zdrojů Kua nic nenasvědčuje tomu, že by Apple chtěl do roku 2027 ukázat výrazně aktualizovaný Vision Pro, ba právě naopak. Nové modely s výraznými změnami se možná dostanou do sériové výroby 2027, možná pak ještě o rok později. Není sice vyloučeno, že do té doby přijde Apple s aktualizovanou verzí Vision Pro, avšak pravděpodobně by se v takovém případě jednalo primárně o čipovou aktualizaci, kdy by například M2 vyměnil za M3 a novější při zachování stejného designu a dalších technických specifikací headsetu. Pro jeho stávající majitele by tedy upgrade neměl příliš velký význam.

Poměrně zajímavé je pak to, že Apple údajně stále pracuje i na nynější verzi Vision Pro a to konkrétně na tom, jak jí co nejlépe optimalizovat z hlediska výroby. Její nynější výrobní cena totiž není zrovna nízká a velmi složitý je dle všeho i výrobní proces jako takový. Koncem roku 2025 či začátkem roku 2026 proto chce začít vyrábět revidovanou verzi, která sníží výrobní náklady. Dle Kua je však dost pravděpodobné, že tuto změnu ani zákazníkům neoznámí, jelikož se bude jednat stále o tentýž headset, jen vyráběný trochu jiným stylem než na úplném začátku.