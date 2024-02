Apple brzy představí nová sluchátka! V iOS 17.4 nechtěně ukázal jejich vzhled

Fanoušci sluchátek z dílny Applu si co nevidět přijdou na své. Kalifornský gigant totiž ve svých dílnách připravuje nový náhlavní model, kterým se pokusí zaujmout svět. Nejedná se však o druhou generaci AirPods Max 2 (byť i s jejím příchodem se později v letošním roce počítá), ale o Beats Solo 4 – tedy čtvrtou generaci oblíbených sluchátek z dílny společnosti Beats, kterou již Apple pěkných pár let vlastní. Právě tato sluchátka nyní odhalila i včera vydaná RC beta iOS 17.4, takže je jasné, že jejich vydání je za rohem. Na jejich design se pak můžete podívat níže v galerii.

Jak můžete sami vidět, vzhled Beats Solo 4 se od jejich předešlé generace alespoň na první pohled neliší. Co se pak týče novinek jako takových, kromě zlepšení zvuku se očekává například výměna microUSB za modernější USB-C či vylepšené ANC a režim propustnosti. Jaké další novinky do sluchátek Apple ukryl však můžeme zatím skutečně jen hádat, stejně tak jako můžeme hádat cenu a přesný termín představení. Nicméně vzhledem k implementaci párovací animace a ikon do bety čekat dlouho určitě nebudeme.