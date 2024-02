Instagram se chystá spustit odlehčenou verzi funkce Najít. Okopíruje ji od Snapchatu

Pamatujete si, jaký poprask způsobil Instagram, když před lety okopíroval od konkurenčního Snapchatu Stories, které na něm přitom tehdy byly jednou z nejzajímavějších a nejvyužívanějších věcí? Pak vězte, že tento poprask se bude dost možná již brzy opakovat. Vývojářům se totiž podařilo v raných betách Instagramu nalézt informace o novince, která jako by z oka vypadla další funkci Snapchatu. Jedná se konkrétně o mapu, která zobrazuje polohu uživatele a je tedy do jisté míry obdobou Najít. Háček je však v tom, že právě tuto mapu má Snapchat již velmi dlouho a její nasazení do Instagramu tak nelze vnímat jinak než jako její okopírování – tím spíš, když se opět jedná o velmi oblíbený prvek Snapchatu.

Mapa by měla alespoň podle dostupných informací fungovat jednoduše tak, že pokud uživatel povolí sdílené své polohy s kontakty (zřejmě přibude možnost označení, jaké kontakty mají vaši polohu vidět a které nikoliv), ty budou následně na mapě moci jeho polohu sledovat v reálném čase. Poloha pak bude aktualizována podle toho, jak bude zrovna uživatel používat Instagram, přičemž bude obnovena při každém jeho otevření. Pokud pak bude otevřen celou dobu, měla by být po dobu jeho otevření poloha stále aktualizována. Jedná se tedy o relativně zajímavý, avšak na druhou stranu i snadno zneužitelný prvek, který se dost možná setká s ostrou kritikou nejen z řad fanoušků Snapchatu, ale taktéž lidí, kteří budou tuto novinku vnímat jako hrozbu.