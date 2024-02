Recenze HoloTag: Super alternativa k AirTagu za poloviční cenu

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavý, ale hlavně levný lokalizátor HoloTag z dílny společnosti Cubenest/HoloMarq. Jelikož jsem velkým příznivcem právě těchto gadgetů, nemohl jsem si jeho testování samozřejmě nechat ujít. Pojďme tedy na to.

Technické specifikace

Jak již asi tušíte z titulku této recenze, HoloTag je lokalizátorem s podporou jablečné lokalizační sítě Najít. Jinými slovy, stejně jako AirTag lze HoloTag přes Najít sledovat, ale taktéž kompletně spravovat jak z hlediska změny názvu a emoji, tak i z hlediska aktivace režimu Ztraceno (v případě ztráty dokáže HoloTag na cizím zařízení zobrazit vámi vytvořenou zprávu například s vašimi kontaktními údaji), nastavení notifikace na zapomenutý předmět či spuštění zvuku pro snažší dohledání. De facto jedinou funkční odlišností HoloTagu od AirTagu je absence čipu U1 a tedy nemožnost HoloTag najít přes místní hledání – tedy šipku na displeji iPhonu, která vás bude velmi přesně navigovat až přímo k lokalizátoru. Zde se nicméně sluší jedním dechem dodat, že ultraširokopásmový čip U1 nenabízí žádný jiný lokalizátor než AirTag, jelikož si jej Apple drží exkluzivně jen pro něj. Na HoloTag se tedy v tomto směru opravdu není třeba zlobit.

Co však HoloTagu naopak nechybí, je vestavěný reproduktor, respektive bzučák, skrze který o sobě dokáže dát pořádně nahlas vědět. Jeho hlasitost dosahuje 60db, takže si můžete být jistí tím, že jej jen tak nepřeslechnete. Pokud vás pak zajímají rozměry, ty jsou 44 x 37,2 x 10,5 mm, přičemž na rozdíl od AirTagu je u HoloTagu rovnou k dispozici i „očko“, přes které lze provléct například kroužek na klíče a přichytit tak k nim lokalizátor bez nutnosti pořízení klíčenky či podobného příslušenství. Lokalizátor jako takový je vyroben z černého matného plastu, disponuje odolností proti prachu a vodě podle IP67 a váží pouhých 7 gramů. O jeho napájení se stará vyměnitelná baterie CR2032, o komunikaci s iPhony i jinými Apple zařízeními Bluetooth 5.1. Samozřejmostí je pak certifikace od Applu pro plnou kompatibilitu se sítí Najít. A cena? Příjemných 399 Kč za kus, popřípadě 699 Kč za dva kusy či 1299 Kč za čtyři kusy.

Zpracování a design

Přestože je HoloTag k dispozici za opravdu příznivou cenu, rozhodně se u něj nemusíte obávat toho, že by bylo jeho zpracování fórové. Pravdou totiž je, že tomu je přesně naopak. Na omak kvalitní pevný plast s matným povrchem je zkrátka zárukou kvality. Kdybych pak měl zhodnotit design, ten je samozřejmě otázkou vkusu, ale za mě je zdařilý. Černé tělo a zaoblené tvary zkrátka na batohu, tašce, kufru či jiném předmětu jen stěží urazí.

Testování

Přidání HoloTagu do Apple Najít je otázkou několika málo vteřin. Stačí totiž vlastně jen otevřít aplikaci Najít na iPhonu, pokračovat do sekce Předměty a poté zvolit možnost „Přidat jiný předmět“. Tím spustíte na iPhonu proces vyhledávání lokalizátoru s tím, že aby byl HoloTag dohledatelný, je třeba vytáhnout z něj plastový proužek umístěný mezi baterii a kontakty gadgetu. Tím se lokalizátor spustí a následně začne být viditelný pro iPhone. Jakmile se tak stane, stačí už jen přes iPhone „doklikat“ zbytek nastavení (tedy zadat název, ikonu atd.) a je hotovo.

Od chvíle, kdy se HoloTag objeví v Najít, můžete v této nativní aplikaci na iPhonu, iPadu, Macu, Apple Watch či webu iCloudu sledovat jeho polohu. Zde pak samozřejmě platí vše (až na zmíněné místní hledání rozebrané výše), na co jste zvyklí u AirTagu – tedy, že v případě blízkosti lokalizátoru s vaším iPhonem můžete jeho polohu sledovat de facto v reálném čase. Jakmile se pak dostane HoloTag mimo dosah vašich zařízení, začne se sítí Najít komunikovat přes cizí Apple produkty, přes které posílá do iCloudu šifrovaně informace o své poloze, díky čemuž jí tak budete moci stále sledovat. Ve druhém případě je nicméně třeba počítat s tím, že se poloha HoloTagu bude aktualizovat v závislosti na tom, jak často se „setká“ s cizím Apple zařízením. Když jsem s ním tedy poslal přítelkyni bez telefonu na procházku do města, vzhledem ke spoustě lidí kolem ní byla poloha lokalizátoru aktualizována doslova v jednotkách minut. Jakmile se ale lokalizátor dostal na místo, kde je lidí podstatně méně, jeho poloha se aktualizovala i méně než jednou za půl hodiny. Znovu však opakuji, že se jedná o zcela očekávané chování, které se 100% shoduje s chováním AirTagu.

Bát se nemusíte ani toho, že by bylo možné HoloTag zneužít k vašemu sledování. Stejně jako v případě AirTagů či jiných lokalizátorů i HoloTagy jsou díky plné kompatibilitě s Najít vyhledatelné iPhony, takže pokud byste měli cizí HoloTag u sebe a jeho majitel nebyl v jeho blízkosti, váš iPhone by vás na to, že jej máte u sebe, upozornil jakožto na potenciálně nebezpečný.

Resumé

Hodnocení HoloTagu je pro mě po pár dnech testování vlastně naprosto jednoduché. Jedná se totiž o velmi spolehlivou alternativu k AirTagu za super cenu, které chybí skutečně jen detail v podobě čipu U1. Pokud vám jeho absence vadí, pak pro vás HoloTag není. Já osobně jej ale nevyužívám vůbec a AirTagy stejně jako všechny ostatní lokalizátory používám „jen“ ke hrubému sledování polohy mých předmětů. A právě pro tyto účely je HoloTag jako stvořený – tím spíš, když přihlédnu k jeho skvělé ceně. Pokud tedy hledáte spolehlivý lokalizátor s podporou Apple Najít za nízkou cenu, právě jste jej našli.

Lokalizátor HoloTag můžete zakoupit zde