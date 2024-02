Jak (částečně) zmizet z Googlu

Značná část z nás využívá služeb Googlu poměrně často a k nejrůznějším účelům, ať už jde o navigaci při jízdě autem, plánování schůzek a jiných událostí, nakupování, zábavu ve formě sledování videí a hraní her, ale také k pracovním úkonům, jako je tvorba i sdílení dokumentů či jiných typů souborů, výzkumná činnost a samozřejmě vyhledávání na webu od receptů a destinací k navštívení v průběhu dovolené přes historická fakta nebo třeba lékařské objevy až po nejnovější zprávy a vůbec téměř všechny informace, které by člověk žijící v tomto desetiletí mohl potřebovat vědět. Stačí připojení k internetu a prakticky jakékoli zařízení typu smartphonu, tabletu, notebooku nebo počítače a svět nekonečného toku informací je nám zdarma k dispozici.

Google však od nás přece jen něco dostane. Náš čas, pozornost a množství dále využitelných dat, které společnost neustále shromažďuje, díky čemuž má informace o tom, kam chodíme online i v reálném životě, co děláme nebo třeba jak často nakupujeme určitý typ zboží. V Mountain View také mohou mít povědomí o tom, že uvažujeme o koupi nové pokojové rostliny a pravděpodobně to lze říci i o našich politických názorech či postojích k více či méně důležitým společenským otázkám, přičemž je na místě poznamenat, že tyto tendence se zdaleka netýkají jen velkých technologických firem.

Google tvrdí, že nenarušuje naše soukromí a pracuje pouze s anonymizovanými údaji, když například konkrétní osobu zahrne do skupiny jí podobných, řekněme seskupením se sousedy podle poštovního směrovacího čísla. Ovšem nástroje, jako „ Účet“ a „Moje aktivita“, představené v roce 2015, respektive 2016, nám poskytují hlubší pohled na to, co o nás technologický gigant vlastně ví. Skrze první z nich se můžeme dozvědět jaká data o nás společnost shromažďuje a je zde možné změnit vybraná nastavení, zatímco druhá dovoluje zobrazit téměř všechny naše online aktivity, které jsou vázány na účet (účty) Google. Touto cestou dokážeme vymazat historii a do značné míry ovlivnit rozsah i přístupnost osobních informací.

Fotogalerie Google Moje aktivita screen 21 Google Moje aktivita screen 20 Google Moje aktivita screen 19 Google Moje aktivita screen 18 Vstoupit do galerie

Je nepochybné, že monitorování našich preferencí Googlu napomáhá k dosažení větší relevantnosti výsledků i nabídky hledaných služeb či produktů. Je zde ovšem i druhá strana mince, která poukazuje na rozsah sesbíraných údajů, a přestože společnost uvádí, že informace o naší aktivitě neprodává žádné třetí straně, příliš uklidňujícím dojmem vědomí existence rozsáhlých záznamů v její databázi nejspíš nepůsobí. Google může být schopen sledovat také naši polohu, což mu poskytuje další vodítka k průzkumu našich koníčků, často navštěvovaných míst i kariéře. Vše dohromady představuje munici k přesnějšímu zacílení, co je (aktuálně) předmětem našeho zájmu, pročež bude pravděpodobnější, že na reklamy, které s tím souznějí, budeme častěji klikat.

Jak lze zobrazit naši aktivitu?

Zapotřebí je pouze se ujistit o přihlášení ke svému účtu Google, vyhledat spojení „Moje aktivita“ a vybrat první ze zobrazených výsledků v pořadí s nadpisem „Vítejte na stránce Moje aktivita“, skrze který se lze propracovat k jednotlivým položkám.

Co dál?

Po vstupu na tuto stránku můžeme scrollovat dolů a prohlédnout si tak svou internetovou historii, která podle nastavení může sahat i několik let zpět. Pokud dojdeme k závěru, že to není žádoucí, je dalším krokem určení si, jaké údaje budou uchovávány.

Jak vypnout monitorování webové aktivity?

Google toho o nás sice ví hodně, ale spokojený zákazník je stále hodnota, která pro firmu něco znamená, pročež vypnutí webové aktivity je poměrně jednoduchý proces. Na stránce „Moje aktivita na Googlu“ stačí rozkliknout menu skrývající se pod ikonou se třemi vodorovnými čárkami vlevo nahoře a zde použít odkaz „Ovládací prvky aktivity“. Ten uživatele směruje k vysvětlení, která data jsou ukládána.

Fotogalerie #2 Google Moje aktivita screen 3 Google Moje aktivita screen 4 Google Moje aktivita screen 5 Google Moje aktivita screen 6 Google Moje aktivita screen 7 Vstoupit do galerie

K ukončení monitorování slouží v oddílu „Aktivita na webu a v aplikacích“ tlačítko „Vypnout“. Po kliknutí se objeví výběr „Vypnout (1 krok)“ nebo „Vypnout nastavení a smazat aktivitu (3 kroky)“. Zvolíme-li první variantu, pak budeme po jediném kliknutí informováni o ukončení, což je ještě třeba potvrdit přes „Rozumím“. Druhá možnost funguje obdobně, ale nabízí vytvoření selekce údajů spojených s konkrétními službami či aplikacemi, které budou zachovány a těch, jež budou odstraněny.

Fotogalerie #3 Google Moje aktivita screen 8 Google Moje aktivita screen 9 Google Moje aktivita screen 10 Google Moje aktivita screen 11 Google Moje aktivita screen 12 Google Moje aktivita screen 13 Vstoupit do galerie

Krok navíc pro mimořádně opatrné

Pro ty, které udivilo množství dat, která jsou propojena s účtem Google a pojali záměr svou webovou aktivitu vymazat kompletně, je na stránce „Moje aktivita“ k dispozici ikona se třemi svislými tečkami v pravé části pole „Vyhledat aktivitu“. Z rozevřené nabídky stačí vybrat „Smazat aktivitu podle data“ a dále zvolit „Za celou dobu“. Následně opět můžeme určit, zda tak chceme učinit pro veškeré služby, nebo pouze pro jejich část. Předposledním úkonem je tlačítko „Smazat“, na které navazuje výpis provedených změn, přičemž seznámení se s nimi zbývá potvrdit přes položku „Rozumím“, případně zobrazené informace zavřít křížkem.

Fotogalerie #4 Google Moje aktivita screen 14 Google Moje aktivita screen 15 Google Moje aktivita screen 16 Google Moje aktivita screen 17 Vstoupit do galerie

Je zajímavé seznámit se, s čím vším v rámci našich účtů může Google pracovat a stejně tak docela příjemné vědět, že nad tím do značné míry můžeme mít kontrolu a rozhodnout se, kdy je to pro nás opravdu přínosné.