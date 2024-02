Jak se oblékat na nábor v IT průmyslu? 3 praktických rad

Tisková zpráva: Pokud chcete vyniknou v IT průmyslu, bude to chtít nejen znalosti, ale také módní outfit. A vše začíná právě na pohovoru. Už tady je třeba dbát také na to, jak vypadáme a zda jsme dostatečně reprezentativní. Jestliže nejste zrovna módní guru, nezoufejte. Na následujících řádcích vám povíme, jak na to!

Jaké oblečení zvolit na pohovor v IT prostředí?

V IT prostředí by bylo vhodné zaměřit se zejména na společenské oblečení. Na pohovor vám výborně poslouží pánský oblek nebo dámský kostýmek. Můžete volit kalhotový model nebo typ, který poskládáte ze sukně a z sáčka. Pánové mohou vsadit také na společenské kalhoty a na blejzr. Ten je méně formální, ale stále se hodí do společenského prostředí IT. Na pohovor mohou slečny a ženy volit i šaty. Délka šatů i sukní by měla sahat v ideálním případě ke kolenům nebo pod ně. In budou také dámské a pánské košile. Kvalitní bílá košile dámská nemačkavá je opravdu všestranný oděv, který si můžete vzít nejen na pohovor, ale také na oslavu nebo na jinou společenskou akci. Když vám náhodou pohovor nevyjde, stále ji využijete i na další příležitosti. A to se počítá. V outfitu na pracovní pohovor mohou být i kalhoty typu chino nebo halenky s knoflíčky. Na pohovory v IT se dále hodí elegantní trenčkoty a kabáty. Jejich střih vždy přizpůsobte typu vaší figury.

Jaké boty a doplňky vybírat na pohovor v IT prostředí?

Také na obuvi a na módních doplňcích záleží. Letos můžete vsadit na ty kožené. Co se týče obuvi, jsou na pohovor v IT jako dělané dámské a pánské polobotky. Dobrou volbou budou i mokasíny. Ženy mohou na pohovor v IT oboru nazout i lodičky s ozdobným lesklým prvkem. Tyto boty pak lehce sladíte i s kabelkou se zlatými nebo se stříbrnými detaily. Dále můžete do takto postaveného outfitu zakomponovat i různé blyštivé šerky, jako jsou hodinky, náušnice či prsteny. Všeho ale s mírou. Na pohovor nechoďte nikdy ověšené jak vánoční stromeček. Stačí decentní řetízek a v náramek v stejném dekoru nebo ze stejného kovu. Stylové kabelky karl lagerfeld na modivo.cz si jistě oblíbíte i vy!

Jaké barvy zakomponovat do outfitů k pohovoru v IT?

Letos vsaďte na přírodní nebo na pastelové barevné tóny. Pistáciová, krémová i světle hnědá barva bude letos na pohovor perfektní volbou. Volit můžete i černou nebo bílou klasiku. Černá a bílá jsou barvy univerzální, které z módy nevychází. Pro IT prostředí jsou tyto dvě zmíněné barvy jako stvořené. Společenské oblečení v sněhové a v černé se perfektně hodí i do kapsulových šatníků. Také v pracovním prostředí nemusí chybět vzor a motivy. Tady ale pozor! Se vzory a s motivy ne oblečení musíme umět zacházet s rozvahou. Slušet vám bude např. zimní bunda tommy hilfiger v černé barvě v kombinaci s bílou košilí a s kostkovaným blejzrem. Vždy si vyberte jeden prvek, který bude v outfitu na pohovor výrazný. Příliš vzorů a motivů v jednom jediném modelu by totiž mohlo působit zbytečně chaotickým a nesourodým dojmem. Tomu se tedy raději vyhněte. Na pohovor v oblasti IT si můžete obléci halenky s drobnými květy nebo s tenkými proužky. In budou také abstraktní motivy. Záleží tedy na vás a na vašem vkusu.