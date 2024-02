AirPods Max 2 budou zklamáním. Chybět jim má tato užitečná funkce z AirPods Pro 2

AirPods Max se sice světu skrze tiskovou zprávu představila již v prosinci 2020, na svůj upgrade nicméně stále čekají. Apple by se sice měl v tomto směru polepšit již letos a vydat jejich revidovanou verzi, čím dál tím víc zdrojů se však shoduje na tom, že ve výsledku nebude moc o co stát. Upgradů totiž bude jako šafránu a co se týče jejich atraktivity, ta bude prakticky nulová. Tyto informace potvrdil před pár hodinami třeba i jeden z nejspolehlivějších asijských leakerů.

Spolehlivý leaker Instatn Digital na asijskou sociální sít Weibo napsal konkrétně to, že jedinou změnou u nových AirPods Max 2 má být skutečně jen USB-C port, který na sluchátkách vystřídá Lightning – tedy nebudeme-li počítat nové barevné varianty. Chybět pak má dle leakera například novější generace čipu H, kterou disponují nejnovější AirPods Pro 2. Řeč je konkrétně o čipu H2, který u AirPods Pro 2 zajišťuje takzvaný adaptivní zvuk – tedy kombinaci ANC, personalizovaného přizpůsobování hlasitosti na základě okolí a automatického ztlumování na základě rozpoznání řeči. Jedná se tedy bezesporu o zajímavou a nanejvýš užitečnou funkci, jejíž absence u nejnovějších a ve výsledku i nejdražších AirPods v nabídce Applu rozhodně zamrzí.

Kdy přesně nová náhlavní sluchátka z dílny Applu dorazí sice leaker nespecifikoval, je si však jistý tím, že se tak stane letos. Nejpravděpodobnějším termínem vydání je nicméně podle již dříve uniklých informací podzim, který by měl kromě AirPods Max 2 přinést taktéž nové základní AirPods 4. generace.