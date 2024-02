Špatná zpráva pro Apple? Spokojenost s iPhony je poprvé v historii nižší než se Samsungy

Rivalita mezi Applem a Samsungem je tu s námi od nepaměti a díky neustálému přiživování ze strany fanoušků těchto společností tu zcela určitě ještě dlouho bude. A právě s ohledem na atraktivitu tohoto soupeření vznikají nejrůznější průzkumy, které mají ukázat, jak na tom je z hlediska obliby jedna či druhá platforma. Jeden takový průzkum pořádá poměrně pravidelně společnost PerfectRec, která konkrétně monitoruje recenze na Google vytvořené uživateli s tím, že jejich následnou spokojenost určuje podle toho, jaké procento pětihvězdičkových recenzí se u daného produktu objevuje. Doposud v tomto soupeření vládl vždy Apple, avšak nyní se karta obrací.

Není tomu tak dávno, co svět obletěly informace o tom, že spokojenost jablíčkářů s iPhony 15 Pro (Max) vcelku rapidně klesla a její úroveň je nyní dokonce pod spokojeností s iPhony 15 (Plus). Jak se však nyní ukazuje, Apple toho musí trápit mnohem víc. PerfectRec totiž nyní přišel s tím, že nedávno vydané Samsungy Galaxy S24 vykazují skrze uživatelské recenze vyšší míru uživatelské spokojenosti než tomu je právě u iPhonů. Jedním dechem se sice sluší dodat, že nové S24 jsou na trhu zatím teprve chvíli a tedy recenze mohou být do jisté míry zkreslené tím, že je v prvním sledu získali ti nejoddanější fanoušci Samsungu, jejichž hodnocení může být uměle pozitivní, nicméně realita je zkrátka taková, že Samsung v tomto průzkumu poprvé v historii překonal právě iPhony. Apple má tedy určitě o motivaci do nadcházejících měsíců postaráno.