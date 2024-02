Slovák provozoval obří tržiště na dark webu. Nyní ho sebrala FBI

Už vás štve, že váš soused zabírá na ulici před domem čím dál tím víc parkovacích míst, protože si kupuje stále další a další Ferrari? Pak možná žijete v blízkosti provozovatele nějaké té nelegální činnosti jakou je například obchod s nelegálními věcmi na dark netu. Že je dark net ryze zahraniční záležitostí, která „frčí“ primárně v USA? Ale kdepak! Slovenská média plní v posledních dnech zprávy o tom, že jedním z provozovatelů obřího tržiště s více než 25 000 nelegálními věcmi právě na dark netu byl Slovák, na kterého si nyní počítala FBI.

Mladý občan Slovenské republiky je podle dostupných informací spoluzakladatelem a zároveň správcem online obchodu na dark netu s názvem Kingdom Market, na kterém vystupoval pod přezdívkou Vend0r či KingdomOfficial. V jeho nabídce jste mohli sehnat například drogy, kradené identity, padělané bankovky, kradené doklady a mnoho dalšího „černého“ zboží. Právě s ohledem na jeho širokou nabídku tak asi nikoho příliš nepřekvapí, že byl jeho obchod spolu s provozovatelem dlouho v hledáčků mnoha bezpečnostních složek v čele s FBI, která může nyní „sebrala“ v New Yorku na letišti poté, co do USA přiletěl na svatební cestu. Jeho obchod byl následně znefunkčněn a tím de facto spadla klec.

V současnosti sedí muž ve vazbě v St. Louis v Missouri, kde čeká na soud. Jen v USA mu přitom hrozí desetiletý trest a pokuta ve výši až stovek milionů amerických dolarů. Jeho výnosné podnikání ho tedy nyní přivedlo do opravdu velké polízanice. Ostatně, vyvrátit desítku obvinění v čele s distribucí zakázaných látek, krádežemi identity či praním špinavých peněz bude extrémně těžké.