Mobilní aplikace Alice: AI pomoc pro všechny účetní i podnikatele

V tomto článku uděláme radost primárně všem podnikatelům a jejich účetním! V App Storu nám totiž přibyla praktická aplikace, která pomáhá zjednodušit vedení účetnictví a šetří velké množství času (i peněz). O tuto novinku se postarala česká firma Redque, která už nějakou dobu provozuje webovou aplikaci Alice. Ta se stará o rychlé, jednoduché a spolehlivé vytěžování (přepisování) dat z faktur a účtenek. A právě příchod mobilní verze tento proces posune ještě dál!

Máte fakturu nebo účtenku a musíte ji ručně přepisovat nebo předávat svojí účetní? Nebo jste účetní a klienti vám vozí stohy dokladů, které musíte “datlovat” do účetního programu? S tím teď může být konec. Stačí jedna fotka a všechna data z daňových dokladů se přepíší, následně se na jeden klik exportují do vašeho účetního programu. Bez háčků, takto jednoduché to je!

Co přináší mobilní aplikace Alice?

Alice byla navržena s důrazem na maximální praktičnost a uživatelskou přívětivost. Uživatelům umožňuje nahrávat doklady a provádět základní úpravy přímo z jejich mobilního telefonu. Tato bezplatná aplikace (tj. počet vytěžení dle tarifu Alice) je aktuálně dostupná pro iOS v App Storu, a již je také plánované i spuštění pro Android (v prvním čtvrtletí 2024).

Proč byste měli zvážit použití Alice?

Klíčovým přínosem mobilní aplikace Alice je její schopnost zefektivnit proces zpracování účtenek a faktur. Uživatelé ocení, že aplikace neukládá fotografie do telefonu, čímž šetří místo v paměti zařízení. Veškeré úpravy a data se navíc okamžitě synchronizují s webovou verzí, což znamená, že všechny informace jsou neustále aktuální a přístupné z jakéhokoliv zařízení.

Více o firmě Redque a produktu Alice

Redque je stabilní česká firma, která vyvinula svůj vlastní model umělé inteligence Redque. Ten je založen na technologii OCR a strojovém učení, a dokáže tak ve velmi krátkém čase spolehlivě přepsat všechna data z daňových dokladů. Jeho využití je možné skrze API či produkt Alice. Alice je webová a mobilní aplikace, která s využitím vlastního enginu AI poskytuje jednoduché a uživatelsky velmi příjemné prostředí pro správu vytěžených dokladů.

Chcete jít s dobou a rozloučit se s náročným ručním zpracováním daňových dokladů? Podívejte se na alice.redque.cz