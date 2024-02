Google už nebude zálohovat internet, ukončil oblíbenou funkci

Google na sebe vzal v jistý moment nelehkou pozici, kdy začal ukládat do mezipaměti veškeré webové stránky, které vyhledal. Tyto stránky se staly alternativním způsobem, jak načíst web, který nefungoval nebo jak se podívat na to, jak vypadal než se změnil. Nyní se však Google rozhodl, že již nebude zálohovat stránky do mezipaměti a lidé se tak budou muset spolehnout na přímé načtení dané stránky.

Google s funkcí podle jeho zástupce Dannyho Sullivana začal v době, kdy nebyl internet a servery tak dokonalé jako nyní a lidé měli často problém načíst nějakou stránku, protože nefungovala. To se však již změnilo a právě proto se Google chystá funkci vypnout.

Většina lidí však již nyní nevidí možnost zobrazit webové stránky z mezipaměti Google. Tato možnost byla k dispozici v rozbalovací nabídce vedle každého výsledku vyhledávání na Google. Když Google cokoli hledal a prošel stránky, uložil je do mezipaměti, což vedlo k tomu, že měl zálohu v podstatě celého internetu. V datacentrech Google jen tyto zálohy zabraly nespočet místa a právě proto se Google rozhodl, že díky vypnutí této funkce uvolní spoustu místa na svých serverech.