Apple přiznal problémy s displeji Apple Watch 9 a Ultra 2! Trápí vás také?

Nejnovější Apple Watch Series 9 a Ultra 2 jsou snad prokleté. Nejen, že musely tyto modely čelit v USA zákazu prodejů kvůli porušení patentů ze strany Applu, ale nyní se potýkají s problémy s displeji. Vyplývá to alespoň z interního dokumentu, který Apple rozeslal do autorizovaných servisů na konci minulého týdne. V tom informuje techniky konkrétně o tom, že se mohou u Apple Watch 9 a Ultra 2 objevovat falešné dotyky na displeji nebo chcete-li „Ghost Touches“.

„Někteří zákazníci mohou hlásit, že se na displeji jejich hodinek Apple Watch Series 9 nebo Apple Watch Ultra 2 objevují falešné dotyky,“ píše konkrétně v dokumentu Apple s tím, že se tento problém projevuje například nezvyklým přeskakováním displeje z jedné funkce na druhou či zkrátka neočekávaným chováním hodinek bez jakékoliv interakce uživatele. Problém může vést mimo jiné k tomu, že hodinky samovolně zahájí například telefonní hovor, zabrání uživateli zadat přístupový kód k zařízení a tak podobně.

Jak se zdá, celý problém je zapříčiněn chybou v softwaru. To sice Apple výslovně nepotvrzuje, nicméně nabádá servisní techniky k tomu, aby uživatele, kteří se s problémem potýkají, instruovali k aktualizaci na nejnovější verzi watchOS. Další radou je pak to, aby hodinky restartovaly skrze přidržení digitální korunky v kombinaci s bočním tlačítkem po dobu alespoň 10 sekund, dokud se neobjeví logo Apple. Jak rozšířený tento problém je, potažmo jak rychle by jej měl být Apple schopen opravit můžeme nicméně zatím jen hádat, byť se zřejmě o žádnou celosvětovou epidemii zvláštního ovládání jednat nebude.